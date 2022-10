Brugg/Windisch «Das sind Orte mit einer Vorbildfunktion»: 120 Personen lernten am Anlass der Energiestädte mehr über erneuerbare Energie Wie kann ökonomisch und ökologisch geheizt werden? Tipps zu diesem Thema vermittelten Experten an der Veranstaltung «Erneuerbar heizen – so geht’s!» von Brugg und Windisch am Dienstagabend.

Am Dienstagabend wurde über verschiedene Heizsysteme informiert. Evgen_prozhyrko/ iStockphoto

Es sind verschiedenste Aspekte, die zur Erneuerung des Heizsystems führen. An vorderster Stelle steht der Klimaschutz. Dabei ist der Ersatz einer Heizung mit fossilen Brennstoffen eine Möglichkeit, um die CO 2 -Emissionen deutlich zu senken. Die Energieknappheit und die damit einhergehende Preissteigerung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sind weitere Gründe. Auf was beim Austausch der Heizung zu achten ist, wurde am 25. Oktober auf dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Brugg-Windisch gezeigt.

Der Anlass lehnte sich an das Motto der kantonalen Energieberatung an: «Auch Ihr Gebäude hat Potenzial – wir zeigen es Ihnen auf.» Den Auftrag zur Durchführung hatten Roland Schneider, Leiter Bau und Planung in Windisch, und Josefine Spangenberg, stellvertretende Abteilungsleiterin der Bau- und Planungsabteilung in Brugg, der Energie Zukunft Schweiz erteilt.

120 Personen zog der Anlass an. Dieter Minder

Rund 120 Personen nutzten die Gelegenheit. Es ist Teil der Pflichten von Schneider und Spangenberg in der Gemeinde respektive der Stadt ein besonderes Augenmerk auf den Energieverbrauch zu halten. Beide sind sogenannte Energiestädte. «Das sind Orte mit einer Vorbildfunktion», sagte Markus Amrein, Mitarbeiter der Energie Zukunft Schweiz.

«Nachhaltigkeit ist beim Wettbewerb für Schulhaus wichtiger Punkt»

«Wir wollen die Privatleute animieren, sich mit dem Thema erneuerbare Energie zu befassen», sagte Schneider. Das geschehe durch Anlässe wie die Infoveranstaltung, aber auch durch Tipps und Tricks, die die Gemeinde auf ihrer Website publiziere. «Dabei behandeln wir die verschiedensten Themen wie Konsum, Energieverbrauch oder Mobilität.»

Jürg Schreier von der IBB erklärt das entstehende Fernwärmenetz Sommerhaldenstrasse. Dieter Minder

Die Gemeinde unterstütze die Bevölkerung unter anderem mit solchen Anlässen oder mit Flugblättern und Online-Informationen. An die Gemeinde können sich Interessierte für einen ersten Kontakt wenden. Schneider fügt an:

«Es ist interessant zu sehen, wie aus solchen Kontakten später Baugesuche für konkrete Massnahmen werden.»

Erneuerbare Energie sei aber nicht nur ein Thema für Privatpersonen oder Firmen, sondern auch für Gemeinden selber. «Nachhaltigkeit ist beim Wettbewerb für das Schulhaus Umiken ein wichtiger Punkt», sagt Spangenberg. Solche Einzelprojekte müssten Teil eines Grösseren sein. Spangenberg erwähnt dazu die «Klimastrategie in der Stadtraumplanung».

Mit kleineren und grösseren Massnahmen soll die Überhitzung der Städte reduziert werden. «Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt bei der Planung», sagt Spangenberg und ergänzt: «Brugg soll dabei vorangehen.» Die Stadt achte dabei nicht nur auf Neubauten: «Auch bei alten Gebäuden ist die Energieeffizienz ein Thema.»

Breites Angebot an passenden Heizsystemen

Der Informationsanlass war in zwei Blöcke aufgeteilt: in eine Tischmesse, an der sich die Besucherinnen und Besucher über verschiedene Heizsysteme informieren konnten, und einen Vortragsteil. In Letzterem erläuterten die Referenten Markus Amrein (Energie Zukunft Schweiz / Energieberater Aargau + Windisch), Rolf Grolimund (Stiebel Eltron), Alex Felder (Heitzmann), Christoph Meier (Windgate) sowie Jürg Schreier (Industrielle Betriebe Brugg (IBB)) verschiedene Systeme.

Am Anlass waren eine Reihe an Referenten zugegen (v.l.n.r.): Andreas Fröhlich (Moderator), Christoph Meier (Windgate), Rolf Grolimund (Stiebel Eltron), Markus Amrein (Energie Zukunft) und Alex Felder (Heitzmann). Dieter Minder

Ausführlich ging Schreier auf die entstehenden Fernwärmenetze der IBB ein. Ab der Heizzentrale beim Schulhaus Au-Langmatt sollen Haushalte entlang der Sommerhaldenstrasse mit Fernwärme beliefert werden. Geheizt werde mit Holzschnitzeln aus dem Brugger Wald. Mit einem weiteren Fernwärmenetz sollen grosse Teile der Gemeinden Birr und Lupfig versorgt werden.

Auch hier soll die Wärme durch das Verbrennen von Holzschnitzeln erzeugt werden. Zur Abdeckung von Spitzenbedarf und um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sind jeweils noch Gaskessel vorgesehen.

Gesuche müssen vor der Realisierung gestellt werden

Nach rund drei Stunden endete der Energie-Anlass. Die Besucherinnen und Besucher konnten mit einer Fülle an Informationen nach Hause gehen. Immer wieder hatten die Referenten betont, dass Information das Wichtigste sei, um eine optimale Heizung zu finden. Sie verwiesen dazu auf ihre eigenen Angebote sowie die Anlaufstellen in den beiden Gemeinden und die Energieberatung Aargau.

Kanton und Bund unterstützen bauliche Massnahmen mit Förderbeiträgen, wobei zu beachten ist, dass die Gesuche vor der Realisierung gestellt werden müssen. Auch dabei helfen die Fachstellen der beiden Energiestädte Brugg und Windisch.