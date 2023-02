Brugg/Windisch Bilanz nach eineinhalb Jahren Betrieb: Wo das Elektro-Postauto an Grenzen stösst Postauto Schweiz sagt, wie viele Kilometer der erste Elektrobus in der Nordwestschweiz mit der Ladestation am Perron und eigenem Zwischenspeicher seit der Inbetriebnahme zurückgelegt hat, wie sich das System im Alltag bewährt und wie es um den Ausbau der Flotte steht.

Das Postauto, das mit Solarenergie der IBB angetrieben wird, fährt am Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch vorbei. Claudia Meier (2. September 2022)

Für die Verantwortlichen war es ein wichtiges Ereignis, als Anfang Juni 2021 das erste batteriebetriebene Elektro-Postauto der Nordwestschweiz am Bahnhof Brugg seinen Betrieb aufnahm. Hauptsächlich kommt der Bus auf der Linie 361 zwischen Bahnhof Campus und dem Kunzareal in Unterwindisch zum Einsatz. Teilweise aber auch auf anderen Linien.

Gerade bei Fahrten über Land – etwa nach Scherz – kann die grossflächige IBB-Werbung von Passagieren auch als störend empfunden werden. Architekt Klaus und Künstlerin Rosmarie Vogt aus dem Eigenamt sprachen vor einem Jahr von einer «Fahrgast-verachtenden Massnahme» und forderten, die Kleber zu entfernen, was nicht passierte.

Und wie hat sich das Elektro-Postauto seit der Inbetriebnahme insgesamt bewährt? Mediensprecher Urs Bloch sagt dazu: «Das Elektro-Postauto in Brugg war das erste Fahrzeug in der Flotte von Postauto, das während den kurzen Pausen am Bahnhof Brugg über einen Pantografen zwischengeladen wird.»

Die Energie zum Laden der Batterien wird mit Hilfe von Solarzellen auf dem Dach der Haltestelle erzeugt. Das Postauto wird über Pantografen geladen. Alex Spichale (9. Juni 2021)

Entsprechend seien die Beteiligten gespannt gewesen, wie sich das System im Alltag bewähren würde. Soviel vorweg: «Nach den ersten eineinhalb Jahren können wir sagen, dass wir zufrieden sind mit dem Fahrzeug.»

Bei Temperatursturz nimmt Akkuleistung ab

Im vergangenen Jahr legte das Elektro-Postauto von Brugg 44'950 Kilometer zurück. Seit der Inbetriebnahme bis Anfang 2023 waren es 60'765 Kilometer. Anfänglich gab es laut Urs Bloch Unregelmässigkeiten bei der Kommunikation zwischen der Ladestation und dem Fahrzeug. Inzwischen sei dies gelöst.

Postauto-Mediensprecher Urs Bloch. zvg

«Kommt es zu einem starken Temperaturabfall, merken wir das zudem bei der Akkuleistung, die abnimmt», fügt der Mediensprecher an. Die Reichweite des Fahrzeugs nimmt ab und es kommt eher zu Störungen als an milderen Tagen. Ansonsten gebe es nicht mehr Herausforderungen als mit einem herkömmlichen Dieselbus.

Die limitierte Reichweite hat zur Folge, dass der Elektrobus noch nicht auf allen Linien und während gleich langen Einsatzzeiten einsetzbar ist wie ein Dieselbus. Es braucht zwischendurch die Möglichkeit, die Batterie nach- oder aufzuladen. Deshalb taugt das Elektro-Postauto beispielsweise auch nicht so gut für ungeplante Einsätze – wie kurzfristige Bahnersatzleistungen.

Grundsätzlich geht die Entwicklung in Richtung grösserer Reichweiten. Im Berner Oberland setzt Postauto ein Elektrofahrzeug auf einer Linie mit grossem Höhenunterschied ein. «Beim talwärts Fahren kann die Batterie immer nachgeladen werden dank der Bremsenergie», erklärt Urs Bloch und spricht von einem grossen Potenzial.

Neben dem eigentlichen Betrieb seien viele Fahrgäste auch sehr zufrieden mit dem neuen Fahrzeug, «weil sie wissen, dass damit ein Beitrag zur Senkung des CO 2 -Ausstosses geleistet wird». Zudem sei der Elektrobus im Vergleich zu einem Dieselbus wesentlich ruhiger.

Abklärung für ein weiteres Fahrzeug läuft

Derzeit laufen Abklärungen für den Einsatz eines weiteren Elektro-Postautos, das ebenfalls am Bahnhof Brugg zwischengeladen werden könnte, fügt der Mediensprecher an.

Postauto hat das Projekt gemeinsam mit der Energiedienstleisterin IBB Energie AG (IBB) realisiert. Video: IBB Energie AG

Für die Umstellung der Flotte auf alternative Antriebe steht Postauto im engen Austausch mit dem Kanton Aargau. Das Amt für öffentlichen Verkehr habe ein Umsetzungskonzept erarbeitet, das für jedes Aargauer Busunternehmen im öffentlichen Verkehr eine konkrete Planung mit den entsprechenden Terminen vorsehe, so Bloch.

In der Schweiz sind gegenwärtig neun Elektro-Postautos im Einsatz, davon ein Fahrzeug im Gebiet Nord (Brugg). Bis im Sommer werden im Kanton Graubünden elf weitere Elektrofahrzeuge hinzukommen und im Herbst sind sieben für Triengen LU geplant. Soviel zu den nächsten grösseren Vorhaben.

Die Ambition, bis Ende 2024 die ersten 100 Elektro-Postautos auf der Strasse zu haben, gilt laut Urs Bloch nach wie vor. Bis spätestens Ende 2040 soll die ganze Flotte umgestellt sein.

Der Energiespeicher ist im Einsatz

Zurück an den Bahnhof Brugg: Postauto hat das Projekt gemeinsam mit der lokalen Energiedienstleisterin IBB Energie AG realisiert. Zu Beginn floss die über die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Busperrons gewonnene Energie noch ins Stromnetz.

Der Zwischenspeicher der IBB befindet sich am Bahnhof Brugg nur wenige Meter von der Ladestation (rechts) entfernt. Claudia Meier

Später hat die IBB nur einen Steinwurf vom Perron entfernt einen Solarenergiespeicher in Betrieb genommen. Aus diesem Speicher bezieht die Ladestation den Strom direkt zum Zwischenladen des Elektro-Postautos. Die maximale Ladeleistung beträgt 300 kW. Für eine Fahrt dauert die Aufladung zwischen drei und zehn Minuten.

Der Ausbau des Zwischenspeichers, dessen System ein Masterstudent der Fachhochschule Nordwestschweiz mitentwickelt hat, ist aufgrund der systemoffenen Lösung laut der IBB jederzeit möglich.