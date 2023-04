Brugg/Villnachern Externe Projektbegleitung der Fusion steht fest: Für «eine gezielte, offene und professionelle Kommunikation» Der Zusammenschluss von Brugg und Villnachern ist auf Januar 2026 vorgesehen. Am Freitag haben die Exekutiven bekannt gegeben, wer den Zuschlag für dessen Begleitung erhält.

Von links: Peter Weber (externer Projektbegleiter), Seline Mahrer (Gemeindeschreiberin), Marc Schmellentin (Leiter öffentliche Verwaltung von Hüsser Gmür + Partner AG), Roland König (Gemeindeammann), Felix Tidow (stv. Leiter Finanzaufsicht, Gemeindeabteilung Kanton Aargau), Barbara Horlacher (Stadtammann) und Matthias Guggisberg (Stadtschreiber). Bild: zvg

Im letzten Herbst war es so weit: Die Exekutiven von Brugg und Villnachern beantragten nach umfangreichen Vorabklärungen dem Einwohnerrat respektive der Gemeindeversammlung je einen Bruttokredit in der Höhe von 60’000 Franken für die Prüfung eines Gemeindezusammenschlusses und die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags. Der Einwohnerrat bewilligte diesen Kredit am 28. Oktober, die Gemeindeversammlung am 23. November.

Das Projekt zur Ausarbeitung des Vertrags sieht vor - zur Unterstützung der internen Projektleitung in fachlicher und methodischer Hinsicht -, bei der Projekt- und Terminkoordination sowie bei der Erstellung von Berichten und des Vertrags eine externe Projektleitung zu verpflichten. Dies teilen der Stadt- und der Gemeinderat am 28. April mit.

Und weiter: «Um eine gezielte, offene und professionelle Kommunikation während des ganzen Projekts zu gewährleisten, ist ausserdem eine externe Kommunikationsunterstützung vorgesehen.»

Ehemaliger Gemeindepräsident ist Projektbegleiter

Die beiden Exekutiven haben den Zuschlag für die Begleitung der Fusion der Hüsser Gmür + Partner AG aus Baden-Dättwil gegeben. Das Unternehmen verfüge über ausgewiesene und umfassende Erfahrung in der Begleitung von Gemeindezusammenschlussprojekten. Diese schliesse auch die Kommunikationsunterstützung und die unabhängige Expertise der finanziellen Verhältnisse ein.

Als externer Projektbegleiter wird gemäss dem Schreiben Peter Weber agieren. Der 64-Jährige war früher selber Gemeindepräsident und hat die Umsetzung der Zusammenschlussprojekte Mettauertal, Schinznach-Dorf–Oberflachs sowie Zurzach begleitet.

Die Projektleitung besteht aus Frau Stadtammann Barbara Horlacher, Gemeindeammann Roland König, Stadtschreiber Matthias Guggisberg, Gemeindeschreiberin Seline Mahrer, dem stellvertretenden Leiter Finanzaufsicht, Gemeindeabteilung Kanton Aargau, Felix Tidow und Peter Weber als externem Projektbegleiter.

Fachgruppen schliessen Arbeit 2023 ab

Die Detailabklärungen erfolgen in acht Arbeitsgruppen, die aus Vertretungen der Exekutiven und der Verwaltung beider Gemeinden sowie Vertretungen weiterer Gremien und lnstitutionen aus den zu bearbeitenden Themenbereichen bestehen. Vorgesehen ist der regelmässige Einbezug der Bevölkerung.

Die Fachgruppen nehmen ihre Arbeit Ende Mai auf und schliessen sie bis Ende 2023 ab, so die Mitteilung. Die beiden Exekutiven sollen im März 2024 über den Zusammenschlussvertrag befinden, Einwohnerrat/Gemeindeversammlung dann im Anschluss im Juni. Die Urnenabstimmung ist auf Herbst 2024 und die Fusion auf Januar 2026 vorgesehen.