Brugg/Umiken «Die ‹Gwaggli-Brugg› erzeugt beim Befahren derart Lärm, dass es mit Maschinengewehrsalven vergleichbar ist» SP-Einwohnerrat Martin Brügger will vom Stadtrat Brugg wissen, wie es um die Sanierung der Verbindung zwischen Brugg und Umiken unter der Eisenbahnbrücke steht. Der 64-Jährige erkundigt sich zudem nach einem lärmdämpfenden Provisorium bis zum Bauprojekt.

Die «Gwaggli-Brücke» über die Aare ist für Fussgänger und Velofahrerinnen die schnellste Verbindung zwischen Brugg und Umiken. Bild: Claudia Meier

Nicht nur der Verein Pro Velo Brugg-Windisch sieht Handlungsbedarf beim Steg für den Langsamverkehr zwischen Brugg und Umiken, sondern auch SP-Einwohnerrat Martin Brügger. Aus Sicht von Pro Velo ist die sogenannte «Gwaggli-Brugg» mit zwei Metern zu schmal. Die vom Kanton angedachte Lösung sei eine Verbreiterung der Brücke um einen Meter oder gar der Bau einer neuen Brücke, informierte Pro Velo seine Mitglieder Anfang 2022.

Martin Brügger sitzt seit 2011 für die SP im Einwohnerrat Brugg. Bild: zvg

Geht es nach Martin Brügger, so verursacht die «Gwaggli-Brugg» zu viel Lärm. In seiner Kleinen Anfrage vom 1. September schreibt er, dass der Stadtrat kürzlich im Einwohnerrat eine Vorlage zur Sanierung von mehreren Brücken und Stegen eingebracht habe. Doch der Fussgängersteg über die «Gwaggli-Brugg» sei kein Bestandteil dieser Vorlage gewesen, «obwohl dort der (Lärm-)Sanierungsbedarf wohl am Grössten ist».

Insbesondere bei trockenem Wetter erzeuge die «Gwaggli-Brugg» beim Befahren mit dem Velo oder auch mit dem Elektro-Trotti derart Lärm, «dass es mit Maschinengewehrsalven vergleichbar ist», beschreibt der Brugger die Situation in der Nähe seines Wohnquartiers.

Wären provisorische Matten zur Lärmreduktion möglich?

Er will deshalb wissen, ob die Stadt von Anwohnenden schon über die Lärmsituation der «Gwaggli-Brugg» in Kenntnis gesetzt worden sei und was die Stadt Brugg bisher konkret unternommen habe.

Weiter fragt der SPler, ob beispielsweise Lärmmessungen vorgenommen worden sein, etwa bei trockenem Wetter, wenn ein E-Bike über die Brücke rattere. Zudem soll der Stadtrat Antworten liefern auf die Fragen, bis wann mit einer Sanierung der «Gwaggli-Brugg» zu rechnen ist und welche Massnahmen bis zu diesem Zeitpunkt den Lärm dämpfen könnten. Martin Brügger erwähnt als Beispiel provisorische dämpfende Matten.