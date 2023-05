Brugg/Schinznach Elena Quirici ist die Rednerin des Jugendfests 2023 Am Freitag hat die Stadt Brugg den Auftritt der Karateka an der diesjährigen Morgenfeier angekündigt. Ebenso äusserte sich die Exekutive zum «Behördenzobig».

An den Europameisterschaften in Spanien konnte sich Karateka Elena Quirici im März ganz an die Spitze setzen. Bild: Severin Bigler (17. November 2022)

Nach dem Auftritt von Schriftsteller Urs Augstburger im 2022 ist in diesem Jahr wieder eine Frau an der Reihe: Gemäss Mitteilung der Stadt Brugg wird Elena Quirici am Jugendfest vom 6. Juli die traditionelle Jugendfestrede anlässlich der Morgenfeier halten.

Quirici ist Olympionikin und aktuelle Europameisterin im Karate in ihrer Gewichtsklasse. An den Europameisterschaften in Spanien konnte sich die Sportlerin im März ganz an die Spitze setzen. Sie ist in Schinznach-Dorf wohnhaft. Seit 2020 betreibt die heute 29-Jährige ihre eigene Karateschule im Brugger Stadtteil Schinznach-Bad.

Auf Einladung einer Gastgemeinde wird verzichtet

Im gleichen Schreiben vom 12. Mai äussert sich die Stadt Brugg ebenfalls zum diesjährigen «Behördenzobig». 2022 habe der Stadtrat erstmals die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber aller Bezirksgemeinden dazu eingeladen.

Weiter heisst es dazu: «Diese Einladung und die sich daraus ergebende Möglichkeit zum Austausch wurde allseits sehr geschätzt, weshalb der Stadtrat entschieden hat, diese Einladung auch dieses Jahr zu wiederholen.» Indessen wird, so die Mitteilung, auf die Einladung einer Gastgemeinde verzichtet.