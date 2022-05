Brugg/Schinznach-Bad Im Bezirkshauptort werden die ersten Unterflurcontainer in Betrieb genommen Die Abfallbewirtschaftung in Brugg wird modernisiert. Nachdem eine Anlage im Stadtzentrum fertig installiert ist, beginnen am Montag, 30. Mai, die Bauarbeiten am zweiten Standort in Lauffohr.

An der Laurstrasse in Brugg sind neue Unterflurcontainer eingerichtet worden. Michael Hunziker

Darauf hat die Brugger Bevölkerung lange gewartet: Doch jetzt können auch in der Stadt erste offizielle Brugger Kehrichtsäcke sowie Textilien, Glas, Alu- und Stahlblechverpackungen in zeitgemässen Unterflurcontainern entsorgt werden. Möglich ist das geworden, nachdem der Einwohnerrat Brugg im März 2021 dem Konzept Unterflurcontainer zugestimmt hatte.

Die Fachabteilung Planung und Bau habe daraufhin im Herbst das Submissionsverfahren durchgeführt, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Und:

«Der Zuschlag wurde der Firma Villiger Entsorgungssysteme AG erteilt.»

Anfang Mai dieses Jahres startete dann der Bau der ersten Unterflurcontainer an der Laurstrasse im Stadtzentrum.

Acht weitere Standorte folgen später

An der Dorfstrasse im Brugger Ortsteil Lauffohr beginnt der Bau der entsprechenden Anlage am Montag, 30. Mai. «Auch ist das Baubewilligungsverfahren für die Fluhmattstrasse in Umiken abgeschlossen und die Bauarbeiten können in die Wege geleitet werden», so die Behörde.

Für das laufende Jahr sei noch die Umsetzung an den Standorten Schulthess-Allee sowie Langmatt und für das kommende Jahr am Standort Weiermatt geplant. Die Anlagen am Bilander, in Schinznach-Bad und in der Schützenmatt würden in Abstimmungen mit laufenden Projekten umgesetzt.