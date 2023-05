Brugg/Olsberg Von neuen Projekten bis «Dämpfern»: Kinderheim erlebt turbulentes 2022 Am 30. Mai hat die Stiftung aus dem Kinderheim Brugg, dem Schulheim Stift Olsberg und dem Familynetwork Zofingen den Jahresbericht präsentiert. Gerade bei letzterer Institution kam es zu grösseren personellen Wechseln.

Stiftungsratspräsident Thomas Wymann (links), Fachverantwortliche Marketing Ramona Arnold und Geschäftsleiter Rolf von Moos zeigen die Räumlichkeiten der Aussenwohngruppe. Bild: Maja Reznicek

In seiner 25-jährigen Karriere bei der Stiftung Kinderheim Brugg sei es eines der turbulentesten Jahre gewesen. Gleich zu Beginn von 2022, erklärt Geschäftsleiter Rolf von Moos an der Medienorientierung, musste der Betrieb so viele Coronafälle wie nie zuvor feststellen. Innerhalb von zehn Tagen seien im Januar über 30 Mitarbeitende, Kinder und Jugendliche positiv getestet worden. Von Moos führt am 30. Mai aus: «Zum Glück ist diese Welle Mitte Februar wieder zusammengebrochen.»

Nach der riesigen Freude über die wiedergewonnene Normalität – ab dem Frühling wurden etwa Lager wieder durchgeführt – folgte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die nächste Herausforderung.

Die Stiftung Kinderheim Brugg bietet ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien an. Bild: zvg

Seine «Corona-Task-Force» hätte der Verbund aus dem Kinderheim Brugg, dem Schulheim Stift Olsberg und dem Familynetwork Zofingen gleich in eine zur Vorbereitung auf die Energiemangellage verwandeln können. «Wir haben gelernt zu sparen», erklärt von Moos.

«Wir haben uns nicht mehr gefunden»

Einen «Dämpfer» erlebte die Stiftung gemäss Ratspräsident Thomas Wymann bezüglich des Familynetworks. Per August 2020 hatte sich dieses mit dem Kinderheim Brugg und dem Stift Olsberg zusammengeschlossen. Bei der strategischen Ausrichtung sei es aber zu Problemen gekommen. «Wir haben uns nicht mehr gefunden», fügt Wymann an.

Es folgte eine Interimsleitung für rund sechs Monate, viele Mitarbeitende verliessen den Betrieb. Seit September führt nun Irene Darwich das Familynetwork. Gemäss dem Stiftungsratspräsidenten läuft dies hervorragend. Auch im Stiftungsrat kam es zu Veränderungen: Drei Personen demissionierten 2022. Zwei Positionen sind noch offen.

Aktuell leben in der Aussenwohngruppe sechs Jugendliche. Auf dem Bild: der Aufenthaltsbereich. Bild: Maja Reznicek

In Brugg galt es dahingegen kurzfristig per August eine fünfte Klasse der Tagessonderschule zu eröffnen. Der entsprechende Auftrag wurde erst Mitte Juni vom Bildungsdepartement des Kantons Aargau erteilt, sagt Rolf von Moos. Inzwischen können 39 Plätze angeboten werden.

Gleichzeitig erhielt die Stiftung mehr Anfragen von externen Stellen für die Aussenwohngruppe – diese hätten aber Tagesstrukturen erfordert. «Wir haben nun ein Konzept erstellt, bei dem die Jugendlichen nach Möglichkeit auch innerhalb der Stiftung über eine gewisse Zeit arbeiten können.»

Beendet wurden weiter der Umbau und die Sanierung des Pfarrhaus im Stiftsareal in Olsberg. Mitte Oktober zog eine von vier Wohngruppen ein. Hier verfüge die Stiftung zudem über eine «strategische Raumreserve», so Wymann, Platz für eine fünfte Gruppe wäre vorhanden. Beim Pfarrhaus sollen ein Spielplatz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Olsberg – und im Austausch mit Kindern aus dem Schulheim – entstehen. Das Baugesuch liegt demnächst auf.

Das Schulheim Stift Olsberg hat das 1741 erbaute ehemalige christkatholische Pfarrhaus in Olsberg bezogen. Bild: Hans Christof Wagner

Insgesamt waren das Schulheim und die Tagessonderschule in Brugg und Olsberg im letzten Jahr voll ausgelastet. Die Kontaktstelle der Stiftung bearbeitete 467 Anfragen und koordinierte und begleitete insgesamt 121 Eintritte in ein Angebot.

Grosse Nachfrage nach Plätzen in Pflegefamilien

Die personellen Veränderungen beim Familynetwork spiegeln sich gemäss Thomas Wymann auch in der Rechnung 2022 wider. So sanken die Personalausgaben von 15,6 Millionen Franken im Jahr 2021 auf 14,6 Millionen Franken im Berichtsjahr. Die Sachkosten waren mit rund 3,6 Millionen Franken auf gleichem Niveau geblieben.

Insgesamt verzeichnete der Verbund 2022 einen Ertrag von 18,8 Millionen Franken – mehr als eine Million weniger als noch im Vorjahr. Nichtsdestotrotz habe die Stiftung gut gewirtschaftet und könne einen Gewinn von 119’800 Franken vorweisen (2021: 226’970 Franken), so Wymann.

Die Kontaktstelle der Stiftung koordinierte und begleitete insgesamt 121 Eintritte in ein Angebot – beispielsweise ins Kinderheim Brugg. Bild: Julia Pellegrini

Weiterhin herausfordern werde die Stiftung, erklärt Ramona Arnold zu den Zukunftsaussichten, die Suche nach Pflegefamilien. Die Fachverantwortliche Marketing führt aus: «Es besteht eine enorm grosse Nachfrage nach solchen Plätzen.» Thema sei ebenso die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (Umas).

Laut von Moos profitiert aktuell eine Handvoll vom Angebot der Stiftung und lebt in einer Pflegefamilie. Wie Wymann erläutert, sei es vorstellbar, die bestehende Raumreserve im Stift Olsberg für Umas zu nutzen.