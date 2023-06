Brugg/Olsberg Stiftung Kinderheim bekommt einen neuen Geschäftsleiter Ab September 2024 wechselt bei dem Verbund aus dem Kinderheim Brugg, dem Schulheim Stift Olsberg und dem Familynetwork in Zofingen die Führung. Auf Rolf von Moos folgt Daniel Wölfle.

Der 50-jährige Daniel Wölfle übernimmt das Zepter von Rolf von Moos. Bild: zvg

Der bisherige Geschäftsleiter der Stiftung Kinderheim Brugg Rolf von Moos wird nach über 26 Dienstjahren Ende August 2024 pensioniert. Dem Stiftungsrat sei es ein grosses Anliegen die Qualität der Angebote, die Umsetzung der Strategie sowie die Kontinuität beizubehalten. Wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heisst, wurde unter anderem auch aus diesem Grund die Nachfolge bereits geregelt.

Daniel Wölfle übernimmt per 1. September 2024 die Geschäftsleitung der Stiftung mit ihren drei Institutionen Kinderheim Brugg, Schulheim Stift Olsberg und Familynetwork in Zofingen. Wölfle ist 50 Jahre alt und wohnhaft in Lörrach D. Seit Juli 2017 ist er Leiter der Institution Stift Olsberg, die damals von der Stiftung Kinderheim Brugg übernommen wurde.

Für Schulheim wird neue Leitung gesucht

Im August 2020 wurde Daniel Wölfle Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung. «Mit Wölfle hat die Stiftung eine hervorragend ausgewiesene Leitungsperson mit bester Ausbildung und grosser Erfahrung gewählt», steht in dem Schreiben. Stiftungsratspräsident Thomas Wymann ergänzt dazu: «Wir haben einen Nachfolger gefunden, der die Stiftung Kinderheim Brugg sehr gut kennt, die nötige Kontinuität gewährleistet und eine hohe Akzeptanz innerhalb des Unternehmens geniesst.»

Der aktuelle Geschäftsleiter Rolf von Moos (rechts) stellte Ende Mai mit Stiftungsratspräsident Thomas Wymann und Marketingverantwortliche Ramona Arnold das Geschäftsjahr 2022 der Stiftung vor. Bild: Maja Reznicek

Zu seiner neuen Tätigkeit ab September 2024 lässt sich Daniel Wölfle wie folgt zitieren: «Ich freue mich sehr über diese Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen. Ich fühle mich mit der Stiftung Kinderheim Brugg und ihren Institutionen eng verbunden. Ich werde diese grosse und interessante Herausforderung mit vollem Engagement angehen.»

Für das Schulheim Stift Olsberg wird nun für den nächsten Sommer eine Leitung gesucht, damit Ende August 2024 die Leitungsübergabe der Stiftung Kinderheim Brugg nahtlos stattfinden kann. (az)