Brugg/Hausen/Lupfig Kanton sieht Veloroute auf östlicher Seite der Bahnlinie Der Regierungsrat beantwortet die Interpellation von GLP-Grossrat Markus Lang zum Langsamverkehr rund um das Reichholdareal. Den Vorschlag von Pro Velo Brugg-Windisch für einen Lückenschluss über ein privates Gelände erachtet der Kanton als wenig verhältnismässig.

Infrastrukturanlagen rund um das Reichholdareal (Bildmitte): Autobahn, Kantonsstrasse und Bahnlinie verhindern eine direkte Verbindung für den Fuss- und Velo­verkehr. mhu/Archiv AZ

Wie steht es um das Angebot beim öffentlichen Verkehr und beim Langsamverkehr rund um das Reichholdareal zwischen Hausen und Lupfig? Dieser Frage ist GLP-Grossrat Markus Lang aus Brugg nachgegangen.

Auf dem rund 75'000 Quadratmeter grossen Entwicklungsgebiet von kantonaler Bedeutung entsteht unter dem Namen «Campus Reichhold» ein lebendiger Werkplatz, sollen sich kleine und grosse Unternehmen ansiedeln mit zahlreichen Arbeitsplätzen.

Westlich der Bahnlinie fehlen nur rund 150 Meter

Für den Langsamverkehr, so Lang, besteht keine direkte Verbindung zum Bahnhof Lupfig und damit keine direkte Linie zwischen Brugg und Lupfig via Reichholdareal. «Dass der Lückenschluss notwendig ist, ist unbestritten.» Westlich der Bahnlinie Brugg–Lupfig könnte laut dem GLP-Grossrat mit relativ geringem Aufwand ein Lückenschluss vorgenommen werden. «Hier fehlen lediglich zirka 150 Meter.» Einen Vorschlag dazu ausgearbeitet habe der Verein Pro Velo Brugg-Windisch.

Markus Lang ist Grossrat der GLP. zvg

Lang erkundigte sich mit einer Interpellation danach, ob der Regierungsrat bereit ist, auf eine rasche Schliessung der Netzlücke für Fussgänger und Veloverkehr zwischen den Räumen Hausen, Windisch und Brugg sowie dem Bahnhof/Gewerbegebiet Lupfig hinzuwirken und die dafür notwendige Finanzierung sicherzustellen. Ebenfalls wollte er wissen, wie der Anschluss des Reichholdareals an den öffentlichen Verkehr gewährleistet werden kann.

Aktuelle Verbindungen sind mit Umwegen verbunden

Unbestritten sei, dass der Entwicklungsschwerpunkt Eigenamt bezüglich Erschliessung optimal vernetzt und eingebunden werden muss, hält der Regierungsrat in seiner jetzt vorliegenden Antwort fest. Der Kanton unterstütze die Bestrebungen der Gemeinde Hausen, das Areal attraktiv mit dem öffentlichen Verkehr sowie dem Fuss- und Veloverkehr zu erschliessen. «Ziel ist, dass eine gute Anbindung des Areals bereits bei der Ansiedlung der ersten Firmen zur Verfügung steht.»

Die Karte zeigt die Veloverbindungen zwischen Hausen und Bahnhof Lupfig zvg

Autobahn, Kantonsstrasse und Bahnlinie verhindern eine direkte Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr zwischen Hausen und Bahnhof Lupfig, führt der Regierungsrat weiter aus. Ebenfalls nicht passierbar sei ein Privatareal. Kurz:

«Die aktuellen Veloverbindungen zwischen Hausen und Lupfig sind alle mit Umwegen verbunden und liegen nicht auf den Wunschlinien.»

Aus Sicht des Kantons ist die von der Gemeinde Lupfig geplante Fuss- und Veloverbindung entlang der Kantonsstrasse östlich der Bahnlinie zu stützen. Bestandteil dieses Vorhabens sind Umbaumassnahmen an der Personenunterführung beim Bahnhof. Diese soll verlängert werden, sodass der Bahnhof auch von der östlichen Seite her zugänglich ist. Mit einer Umklassierung von einer kommunalen in eine kantonale Veloverbindung wären Bau und Finanzierung dann Aufgabe des Kantons, so der Regierungsrat. Als Massnahme im Agglomerationsprogramm Aargau-Ost, vierte Generation, erfolge die Realisierung im Zeitraum von 2028 bis 2032.

Vorschlag von Pro Velo wenig verhältnismässig

Der von Pro Velo Brugg-Windisch angeregte Lückenschluss zwischen Hausen und Bahnhof Lupfig führt über ein privates Werkgelände und über Werkgeleise. Konkret ist die Rede vom Areal Fuchshalde des Automobilunternehmens Amag.

Grundsätzlich könne eine öffentliche Fuss- und Veloverkehrsverbindung realisiert werden, stellt der Regierungsrat fest. Der Kanton erachtet den Vorschlag von Pro Velo Brugg-Windisch allerdings als wenig verhältnismässig und von bedingtem öffentlichen Interesse – und empfiehlt, die Veloverbindung auf der östlichen Seite weiterzuentwickeln.

Der Routenvorschlag von Pro Velo Brugg-Windisch führt über ein Privatgelände. zvg

Anders gesagt: Das öffentliche Interesse an der östlichen Veloverbindung sei als grösser einzuschätzen, da nur über diese Verbindung das Reichholdareal an den Bahnhof Lupfig angeschlossen werde. «Ebenfalls schätzt der Kanton die Einrichtung einer öffentlichen Fuss- und Velowegverbindung über das Areal des Autoimporteurs als wenig verhältnismässig ein, da sowohl die Querungsstelle des Werkgeleises wie auch weitere Verkehrsbeziehungen zwischen Fuss- und Veloverkehr und Werkverkehr gesichert werden müssten.»

Zum Thema Anschluss des Reichholdareals an den öffentlichen Verkehr weist der Regierungsrat darauf hin, dass die Buslinie Brugg–Birr von Montag bis Freitag im Viertelstundentakt verkehrt und im Umsteigeknoten Brugg sehr gute Anschlüsse an das übergeordnete Bahnnetz hat. Die Planung der ÖV-Erschliessung des Reichholdareals sei in Zusammenarbeit mit Gemeinde, Postauto sowie Kanton bereits so weit fortgeschritten, dass sowohl der Fahrweg als auch die Haltestellen festgelegt seien. Künftig werde die Buslinie von der Hauptstrasse weg auf die Erschliessungsstrasse durch das Reichholdareal verlegt.