Brugg/Gebenstorf Judoka Daniel Eich gewinnt sensationell EM-Bronze Judoka Daniel Eich begeistert mit seiner Leistung an der Judo-EM in Sofia.

Daniel Eich (blau) beweist an der Europameisterschaft seine Leistungsfähigkeit. zvg/Paco Lozano/SJV/Kostadin Andonov/EJU

An der Europameisterschaft in Sofia (BUL) gewinnt der 22-jährige Daniel Eich (-100 kg) sensationell Bronze. Es war die erste EM-Teilnahme bei der Elite für den Brugger Judoka und diese verlief hervorragend, hält der Ju-Jitsu & Judo Club Brugg in einer Mitteilung fest. Aus fünf Kämpfen gingen vier Siege hervor und somit der dritte Platz. Erneut ein historischer Erfolg für den JJJC Brugg, nachdem Daniel Eich bereits vor zwei Jahren an der Junioren-EM erstmalig für Edelmetall sorgte.

Am Sonntag standen in der bulgarischen Hauptstadt zahlreiche Weltspitze-Athleten auf der Matte. Alles was Rang und Namen hat im europäischen Judo war am Start. Davon liess sich der junge Gebenstorfer nicht beeindrucken und bewies seine enorme Leistungsfähigkeit. Nach einem überzeugenden Auftaktsieg gegen den gleichaltrigen Marko Kumric (CRO) folgte bereits der erste grosse Härtetest – und Daniel Eich hielt ihm stand.

Daniel Eich holt sich EM-Bronze. zvg/Paco Lozano/SJV/Kostadin Andonov/EJU

Mit Aleksandar Kukolj (SRB) nahm er im Achtelfinale den amtierenden Vize-Weltmeister aus dem Rennen, mit Höchstwertung. Darauf folgte ein nicht minder beeindruckender Sieg gegen Vize-Olympiasieger und mehrfachen EM- sowie WM-Medaillenträger Varlam Liparteliani (GEO), womit Daniel Eich ins Halbfinale einzog. Ein geschickter Konter kurz vor Kampfende sorgte für den Unterschied.

Zurecht durfte man nun auf den Finaleinzug des Brugger Judoka hoffen. Doch der nächste Gegner hatte zuvor den amtierenden Doppel-Weltmeister aus dem Weg geräumt und war ebenfalls in bestechender Form. Nach einem ausgeglichenen Duell auf Augenhöhe behielt Piotr Kuczera (POL) die Oberhand. Er setzte sich dank einer geschickten Taktik mit 1:3 Strafen durch.

Im Bronzekampf wartete der konterstarke Elmar Gasimov (AZE), ein weiterer namhafter Konkurrent mit unglaublichem Palmares. Doch Daniel Eich nahm in diesem Kampf nochmals richtig Fahrt auf. Ein geschickter Richtungswechsel führte zu einem Plattwurf und somit zum krönenden Abschluss. (az)