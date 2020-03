Bruggerin Nora Arvena ist in den «Battles»

Am Sonntagabend hatte die Bruggerin Nora Arvena Dacic (15) ihren ersten Auftritt bei The Voice Kids auf Sat.1. Mit dem Blues-Klassiker «I’d Rather Go Blind» von Etta James in einer Cover-Version von Beyoncé versuchte sie, die Jury – bestehend aus den Sängern Lena Meyer-Landrut, Sa­sha und Max Giesinger sowie Florin Sump und Lukas Nimschek von der Band «Deine Freunde» – zu überzeugen.

Für den Oldie aus dem Jahr 1968 hatte sich Nora Arvena ganz bewusst entschieden: «Heutzutage hört man sehr oft Deutschrap, und der geht meistens um Autos und Geld. Er gibt mir keine Emotionen im Gegensatz zu der alten Musik.» Bereits im Casting konnte sie mit «At Last» – ebenfalls von Etta James – überzeugen.

In den «Blind Auditons» erneut auf einen ihrer Songs zu setzen, lohnte sich: Mit ihrer tiefgehenden Interpretation des Songs und ihrer kraftvollen Stimme konnte sie die komplette Jury begeistern. Alle wollten sie in ihrem Team. Letztlich entschied sie sich für Sasha als ihren Coach. An seiner Seite wird Nora Arvena nun in die «Battles» einziehen. (pbr)