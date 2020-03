Brugger Traditionsunternehmen Effingermedien AG ist in neuen Händen – Standort Kleindöttingen wird aufgelöst

Einschneidende Veränderung bei der Effingermedien AG: Das Brugger Traditionsunternehmen kommt in neue Hände. Die Schellenberg-Gruppe, ein national tätiges Druckunternehmen mit Sitz im zürcherischen Pfäffikon, übernimmt rückwirkend per 1. Januar die Aktienmehrheit.

Der Verkauf, die Druckvorstufe sowie der Verlag der Effingermedien AG werden in Brugg weitergeführt, steht in einer Medienmitteilung. Auch der Firmenname bleibt bestehen. «Sitz der Effingermedien ist und bleibt Brugg», betont auf Nachfrage Geschäftsleiter Cédric Kaiser. «Die aktuellen Personalbestände von Verlag, Verkauf, Vorstufe und Business Solutions bleiben un­verändert.»

Der Druckerei-Standort Kleindöttingen wird aufgelöst

Bei den Arbeitsplätzen im Bereich Druck dagegen hätten im Rahmen der Übernahme aber vier Entlassungen vorgenommen werden müssen, fügt der Geschäftsleiter an. Der Druckerei-Standort Kleindöttingen, den das Unternehmen im April 2018 in Betrieb nahm, wird aufgelöst. Die Produktion werde nicht komplett aufgehoben, vielmehr werde die schwere Technik nach Pfäffikon verlegt, hält Cédric Kaiser fest. Er selber bleibt CEO der Effingermedien AG. Die übrigen Ansprechpersonen in Brugg bleiben ebenfalls alle dieselben.

In der Medienmitteilung wird hingewiesen auf die Überkapazitäten sowie den massiven Preis- und Verdrängungskampf in der grafischen Industrie – eine enorme Herausforderung für die ganze Branche in den vergangenen Jahren. Gemäss Verwaltungsrat der Effingermedien AG hat eine Strategieüberprüfung aufgezeigt, «dass der Verbund mit einem starken Partner für die Entwicklung der Firma langfristig erheblich bessere Perspektiven bietet als der weitere Alleingang». Die Marktposition beider Firmen könne gestärkt, der Zugang zu neuen Technologien sowie die Erweiterung der Angebotspalette ermöglicht werden, heisst es in der Medienmitteilung. Mit dem Zusammenschluss ist der Verwaltungsrat der Effingermedien AG aufgelöst worden. Zur zukünftigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Schellenberg- Gruppe können die Unternehmen derzeit noch keine Aussagen machen, wird auf Nachfrage ausgeführt.

Die Effingermedien AG hat eine lange Firmengeschichte

Die Effingermedien AG kann auf eine über 150-jährige Geschäftstätigkeit zurückblicken und ist Herausgeberin der drei Wochenzeitungen «General-Anzeiger», «Rundschau Süd» und «Rundschau Nord» sowie Betreiberin des Online-Portals «e-journal». Die Schellenberg-Gruppe umfasst an mehreren Standorten in der Schweiz verschiedene Unternehmen der Druck- und Medienbranche.

Oskar und Regula Schellenberg begründen die Übernahme in der Medienmitteilung damit, dass ihre Firmengruppe mit der Effingermedien AG in den Bereichen Printmedien, Verlagswesen sowie Business Solutions deutlich gestärkt wird. Dies befähige die Schellenberg Gruppe, das Stamm- und Neukundengeschäft weiter auszubauen – mit umfassenden Gesamtlösungen aus einer Hand. «Wir sind hocherfreut mit dieser Übernahme und der damit verbundenen Erweiterung unseres Sortiments», wird Inhaber Oskar Schellenberg zitiert.

Bei den Überlegungen zur Zukunft der Effingermedien war das Unternehmen aus Päffikon «schnell ein ernst zu nehmender Partner» für Cédric Kaiser, denn: «Die Schellenberg-Gruppe bekennt sich klar zu den gedruckten Medien und ist überzeugt, dass auch in Zukunft gedruckt wird», so der Geschäftsleiter.