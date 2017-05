Anders als in der Gemeinde Windisch, wo der Einwohnerrat im März den Defizitbeiträgen für den Campussaal für die nächsten fünf Jahre zustimmte, wurden in der Stadt Brugg nach dem positiven Entscheid im Stadtparlament auch noch die Stimmbürger an die Urne eingeladen.

Die Stimmbeteiligung lag bei 47,3 Prozent. Der Souverän der Stadt Brugg hiess einen jährlichen Defizitbeitrag von maximal 352'000 Franken für den Campussaal-Betrieb über die nächsten zehn Jahre mit 1687 Ja- zu 1461 Nein-Stimmen gut.

In der Gemeinde Windisch betragen die entsprechenden Betriebsbeiträge jährlich maximal 190'000 Franken.