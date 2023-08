Brugger Kulturhaus «Das Thema interessiert die Leute»: Das Odeon startet in die Saison – was neu ist, wiederkommt und sich ändert Das Brugger Kulturhaus hat Einblick in sein Programm 2023/24 gegeben. Ausserdem stellte sich die Betriebsleitung der Frage, welchen Film oder Bühnenact sie wählen würde, wenn sie nur eine Vorstellung besuchen dürfte.

Sue Luginbühl, Leiterin Bühne, und Stephan Filati, Leiter Cinema, haben ein umfangreiches Programm für 2023/24 ausgeheckt. Bild: Maja Reznicek

In elf Tagen geht es los. Das erste Highlight nach dem Saisonstart im Kulturhaus Odeon lässt gemäss Stephan Filati nicht lange auf sich warten. Am 29. August läuft mit «Bahnhof der Schmetterlinge» nicht nur die Vorpremiere der Dokumentation über die Zukunft des alten Badischen Rangierbahnhofs in Basel, sondern auch die ganze Filmcrew ist vor Ort.

Es sei relativ schwierig, solche Persönlichkeiten nach Brugg zu bringen, sagt der Betriebsleiter und ergänzt: «Das Odeon hat sich aber inzwischen einen Namen gemacht und die Filmverleiher wissen, das bei uns hat Hand und Fuss.»

«Was soll der alte Badische Rangierbahnhof künftig sein: eine Drehscheibe für Güter und Container oder eine Drehscheibe für Tiere und Pflanzen?», heisst es im Filmbeschrieb. Film: MovieBiz Films

Weiter zeigt das Kino zwischen Oktober und März sechs Filmreihen – manche bewährt, andere ganz neu: Neben den zwei Neuzugängen «Frauen Geschichten» und «Anime» wird unter anderem die Reihe «Gesundheit und Bewusstsein» weitergeführt.

Hier spielen etwa die Filme «3100 Meilen: Laufen für die Seele» oder «Am Anfang war das Licht», wo es um Lichtnahrung geht. «Das Thema interessiert die Leute. Beim letzten Mal hatten wir ab und zu über 100 Gäste pro Vorstellung.»

Oper kann auch im Excelsior erlebt werden

Auch einige Änderungen stehen für die Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Saison an: So werden die Opern und Ballette des Royal Opera House nicht mehr nur live ins Odeon übertragen, sondern zirka einen Monat später bei einer Matinee im Kino Excelsior als Aufzeichnung gezeigt.

Beim Campus-Lunchcinema, bei dem Studierende unter zwölf Filmen sechs auswählen können, sei dahingegen klar geworden, dass die Abstimmung früher stattfinden müsse. Dies, um entsprechend Werbung machen zu können, so Stephan Filati. «Wir hatten letzte Saison zwischen fünf und dreissig Zuschauende pro Vorstellung – was sich durch die Neuerung sicher verbessern lässt.»

Das Filmdrama «The Old Oak» ist ein Werk des Briten Ken Loach. Bild: Keystone

Das diesjährige Kinoprogramm ist vielfältig: Welchen Film würde Filati im Odeon aber ansehen, wenn er nur eine Vorstellung besuchen dürfte? Der Betriebsleiter überlegt nicht lange: «Den letzten Film von Ken Loach. Er scheint da alles reingepackt zu haben, was ihm noch wichtig war.» Die Vorpremiere von «The Old Oak» läuft am 21. November.

Für Sue Luginbühl ist die Empfehlung bei der Odeon-Bühne nicht ganz so klar. Letztes Jahr wäre es einfacher gewesen, fügt die Betriebsleiterin an. Gespannt sei sie aber auf das Stück «Rosa» über Rosa Luxemburg vom Kindertheater Sgaramusch. «Es polarisiert, und ich hoffe, dass auch einige Erwachsene kommen.»

Überhaupt sei das Odeon stark im Bereich der Kindertheater. Besonders hebt Luginbühl hier die Erzählabende Zauberfaden hervor.

Hinterwäldler feiern Premiere von Programm

Inklusive der Veranstaltungen für die jüngere Generation präsentiert das Kulturhaus diese Saison 60 bis 70 Anlässe in den Sparten Kleinkunst, Musik und Literatur. «Mehrheitlich wählen wir dafür Schweizer Kunstschaffende aus, da gibt es viel Tolles. Natürlich haben wir auch <Special Guests> aus dem Ausland», sagt Sue Luginbühl. Einläuten wird das Bühnenprogramm am 1. September die deutsche Uta Köbernick, eine «Kabarettistin mit Biss».

Kabarettistin Uta Köbernick zeigt Anfang September ihr Programm «Köbernick geht’s ruhig» an. Bild: Patrick Lüthy

Auch Patti Basler und Philippe Kuhn statten Brugg mit einem «Try-out» einen Besuch ab. Beim Auftritt handelt es sich um eine Probevorstellung, bei der die Spoken-Word-Kabarettistin und der Pianist ihr neues Programm testen und Feedback beim Publikum einholen.

Im Bereich Musik feiern etwa die Hinterwäldler die Premiere ihres Bühnenprogramms «Gold-Ruusch». «Sie werden uns wohl den Saal füllen.» Doch auch Newcomern bietet das Odeon mit dem «Team jung» Platz: Zwölf Konzerte geben Schweizer Jungbands im Garten oder Bistro.