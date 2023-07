Brugger Jugendfest Die Büscheliwoche hat begonnen: Mit Trommeln und Grünzeug rannten die Kinder die Altstadt hinauf Traditionsgemäss fand in Brugg am Montagmorgen der Sturmlauf statt. Dieser gilt als Auftakt für das Kränzen und Basteln der Jugendfestdekoration.

Die Kinder rennen am Montagmorgen die Brugger Altstadt hinauf. Video: Deborah Bläuer

Erst war es noch ziemlich leer und still am Montagmorgen, 3. Juli. Doch dann, kurz vor 8 Uhr, füllte sich die Brugger Altstadt schnell mit zahlreichen grossen und kleinen Zuschauenden. Die Spannung stieg, als in der Ferne das Trommeln der Tambouren zu hören war und immer näher kam. Die Grünzeug tragenden Kinder und Jugendlichen warteten beim schwarzen Turm und als um Punkt 8 Uhr der letzte Glockenschlag verhallt war, stürmten sie mit wildem Trommeln und Geschrei die Hauptstrasse hinauf.

Mit dem Sturmlauf um 8 Uhr wird der Auftakt in die Büscheliwoche zelebriert. Bild: Claudia Meier

Der Sturmlauf markiert jeweils den Auftakt für die Büscheliwoche, in der die Schülerinnen und Schüler die traditionelle Dekoration für das Brugger Jugendfest am Donnerstag kränzen und basteln. Weiter gehen die Festivitäten heute Abend um 20.15 Uhr mit der Serenade der Lehrpersonen der Musikschule Brugg im Park Keller-Keller, bei schlechter Witterung im Salzhaus, die als eine Art Hommage an den scheidenden Musikschulleiter Jürg Moser gestaltet wird.