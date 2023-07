Brugger Jugendfest Am Nachmittag herrschen Spiel und Spass Kinder und Jugendliche amüsierten sich am Brugger Jugendfest bei Aktivitäten wie etwa Seifenkistenfahren, Büchsenwerfen und auf den Fahrgeschäften.

Mit Tempo und guter Laune geht es in der blauen Seifenkiste die Hauptstrasse hinunter. Bild: Deborah Bläuer

Fröhliches Treiben herrscht beim Spielnachmittag am 6. Juli im Rahmen des Brugger Jugendfests. Sowohl in der Altstadt als auch auf der Schützenmatt gibt es jede Menge Spiel und Spass. An ersterem Ort sausen die Kinder in Seifenkisten die Strasse herunter. Während die einen ziemlich rasant unterwegs sind, lassen es die anderen lieber vorsichtig angehen.

Auf der Schützenmatt geht es noch um einiges lautstarker zu und her. Einerseits mischen sich die Soundeffekte der Bahnen mit dem Gekreische der Jugendlichen, andererseits toben sich viele Kinder auf der Wiese aus; sei es bei der Riesenrutsche, beim Torwandschiessen oder beim Turnen auf luftgefüllten Rollen.

Sichtlich Spass haben auch diese Jungs, die mit aufblasbaren Schlägern kämpfen. Bild: Deborah Bläuer

Das Trampolin ist besonders beliebt

Auffällig viele Kinder sind noch ziemlich klein und in Begleitung ihrer Eltern oder Grosseltern auf der Schützenmatt unterwegs. Volle Konzentration herrscht beim Büchsenschiessen und Ringwerfen, und besonders beliebt ist das Trampolin, vor dem eine lange Schlange ist.

Das Trampolin auf der Schützenmatt findet grossen Anklang. Bild: Deborah Bläuer

Gut besucht ist auch der Posten mit dem Tischfussball, wo um die Wette gekickt wird. Und gleich nebenan wird Anlauf geholt, um mit Schwung über die Wasserbahn zu schlittern. Einige Kinder sind vorausschauend mit Badehose und Badekleid ausgerüstet, doch bei dem warmen Wetter trocknen auch die nassen Hosen und Röcke im Nu wieder. Bei den bunt blinkenden Fahrgeschäften sind hingegen eher die Jugendlichen unterwegs. Auf die eine oder andere Bahn zu gehen, braucht zwar etwas Mut, ein Blick in die lachenden Gesichter zeigt jedoch, dass die Teenager Spass haben. Einziger Wermutstropfen ist dieses Jahr die Abwesenheit des Kettenkarussells, wie immer wieder zu hören ist.

Samuel, 9, Primarschüler aus Brugg

Bild: Julia Pellegrini

Samuel war bereits am Mittwoch beim Zapfenstreich dabei. «Ich war unter anderem Putschautofahren», erzählt der Primarschüler. Am Spielnachmittag hat sich der 9-Jährige am «Äntli-Fischen» und beim Dosenwerfen versucht. Bei letzterem sei er erfolgreich gewesen. «Aber ich vermisse das Kettenkarussell vom letzten Jahr», erklärt er.

Anina, 14, Bezirksschülerin aus Riniken

Bild: Julia Pellegrini

Die Bezirksschülerin ist mit Freundinnen am Spielnachmittag unterwegs. «Zuerst war ich bei den Kindern, die gleich nebenan tanzen – die waren richtig süss», sagt Anina. Vor einigen Fahrgeschäften habe sie Respekt, will die Bahnen aber dennoch ausprobieren. Sie freue sich schon auf den Abend: «Das Feuerwerk ist definitiv eines der Highlights.»

Franja, 6, Kindergärtlerin aus Umiken

Bild: Julia Pellegrini

Für die Kindergärtlerin Franja ist es erst das zweite Jugendfest, bei dem sie dabei ist. Die Sechsjährige war bereits mit ihrem Vater auf Fahrgeschäften unterwegs, was ihr sehr gut gefallen hat. «Am liebsten möchte ich alles ausprobieren», erklärt Franja. Später will sie sich mit dem Essensgutschein noch einen Hotdog abholen.

Maxim, 7, Primarschüler aus Brugg

Bild: Deborah Bläuer

Maxim hat am Donnerstag schon einiges ausprobiert, vom Büchsenschiessen über ein Geschicklichkeitsspiel bis hin zu der Wasserrutsche. Anstrengend findet er die vielen Aktivitäten überhaupt nicht. Jetzt möchte er unbedingt noch auf die Riesenrutsche, den Autoscooter und ein weiteres Fahrgeschäft. «Angst habe ich nicht», erklärt der 7-Jährige.

Melina, 8, Primarschülerin aus Brugg

Bild: Deborah Bläuer

Die 8-jährige Melina hat bisher noch nicht viel am Spielnachmittag machen können. Die Primarschülerin ist schon lange am Anstehen für das Trampolin. «Danach werde ich zum Schminkposten gehen und dann mal schauen.» Am Jugendfest gefällt ihr alles, ausser einige Fahrgeschäfte. «Auf die traue ich mich nicht zu gehen.»

Michelle, 9, Primarschülerin aus Schinznach-Bad

Bild: Deborah Bläuer

Eigentlich würde Michelle gerne noch auf das Trampolin gehen. «Aber es hat eine zu lange Schlange», sagt sie. Der Spielnachmittag gefällt ihr am besten vom ganzen Jugendfest. Besonders toll findet die Primarschülerin die aufblasbaren Rollen. «Man kann darauf hüpfen, aber auch spielen und muss das Gleichgewicht halten.»