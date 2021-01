Brugger Gewerbevereins-Präsident zieht Bilanz: «Wir sollten lernen, miteinander etwas zu erreichen»

Bei der Geschenkübergabe an Cuno Jent, den Gestalter der neuen Weihnachtsbeleuchtung, sagten Sie vor kurzem, dass sich in Brugg in den letzten 30 Jahren visuell nichts verändert habe. Ist Ihre Sichtweise immer so pessimistisch? Dietrich Berger: Nein, nicht pessimistisch, sondern realistisch. Gehen wir mal vom Bahnhof zum Schwarzen Turm. Hat sich da wirklich visuell etwas verändert in den letzten fünf Jahren? Gut, fünf Jahre mag ein ehrgeiziger Zeithorizont sein, aber ich nehme nicht viel Veränderung wahr. Vielleicht kann man sagen, dass sich die Altstadt langsam Richtung Health-Care-Zone entwickelt und sich Dienstleister wie Physiotherapien, Coiffeure und Nagelstudios dort etwas bündeln, was ich selbst eine gute Entwicklung finde. Aber sonst? Brugg hat eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Ja, aber genau genommen ist sie nicht wirklich neu, sondern ähnlich wie die alte und schnell wieder versorgt. Wenn wir einen Aufbruch möchten, müsste dieser nachhaltig und sichtbar sein. Sie sind seit bald fünf Jahren Präsident des Gewerbevereins Brugg. Was hätte sich denn in dieser Zeit in der Stadt verändern sollen? In der Geschäftswelt gibt es schnelle Veränderungen, nicht nur während der Coronakrise. Natürlich ist der Zeithorizont bei der Stadt ein anderer. Aber um beispielsweise in der Altstadt ein paar grosse Blumentöpfe aufzustellen, dauert es nicht fünf Jahre. Bereits mit kleinen Veränderungen könnte man eine Einkaufsstrasse attraktiver gestalten. Es braucht einfach jemand, der eine Idee umsetzt. Wenn wir ehrlich sind, ohne Eugen Pfiffner von der Energieversorgerin IBB hätten wir die neue Weihnachtsbeleuchtung letztes Jahr nicht bekommen.

Zum Jahresauftakt organisierte der Gewerbeverein jeweils für seine Mitglieder ein Fondue im Freien. Coronabedingt geht das jetzt nicht. Was hätten Sie den Anwesenden in ihrer Ansprache gesagt? Gemeinsam sind wir stark. Stehen wir zusammen, helfen und unterstützen wir uns gegenseitig! Indem wir darauf achten, wo wir einkaufen und an wen wir unsere Aufträge in der Region vergeben. Auch, dass wir unsere Mitglieder berücksichtigen und so dafür sorgen, dass jeder ein Stückchen mehr Überlebenschancen in dieser schwierigen Zeit hat. Sobald es möglich ist, dass sich wieder mehr als 15 Leute versammeln dürfen, werden wir selbstverständlich eine solche Zusammenkunft organisieren. Im vergangenen Jahr ist Otto’s ins OVS-Gebäude gezogen, Lidl hat im Neumarkt eine neue Filiale eröffnet und über dem Einkaufszentrum entstehen gut 20 Wohnungen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Diese Entwicklung ist für mich eine logische Konsequenz. Im Detailhandel wird es für die Selbständigerwerbenden stets schwieriger. Immer mehr grosse Ketten übernehmen. Als Vermieter würde ich das genauso machen. Kann ich eine grosse Fläche wie beispielsweise die von Lidl oder Otto’s an einen solchen Konzern vermieten, habe ich diese Flächen über die nächsten Jahre ausgelastet und schaffe ein «Vermieterwohlfühlpaket». So muss ich nicht mit zehn kleinen Geschäften verhandeln und mir ständig Sorgen machen, dass die Mieten nicht bezahlt werden. Genau. Vermiete ich an viele kleinere Betriebe, ist mein Aufwand doch bedeutend grösser. Ob das fair ist oder nicht. Den regionalen Gedanken stützt das sicher nicht. Hier wünschte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl. Aber es ist eine Binsenwahrheit «Wer zahlt, befiehlt». Was die Wohnungen betrifft, liegt das im Trend. Im Dienstleistungsbereich, dazu muss man kein Hellseher sein, werden die Büronutzflächen kleiner werden, die Homeoffice-Pflicht beschleunigt das nochmals stark. Zusätzlich ist die Nachfrage nach zentrumsnahen Wohngelegenheiten gross. Also ist dieser Schritt nur logisch. Wobei zu beachten ist, dass Bruggs Attraktivität sicher nicht steigt, indem hier Arbeitsplätze gestrichen werden, weil sie durch Wohnungen verdrängt werden.