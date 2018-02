Brugger Fasnacht ist lanciert: Hexen nehmen Wahlen aufs Korn

Kein Wunder, kam die Sprache auf die Wahlen, bei denen Barbara Horlacher von den Grünen zur neuen Frau Stadtammann gewählt wurde, Andrea Metzler von der SP die Wiederwahl aber verpasste:

Letscht Johr hättet ihr vier Häxe zum Stadtamme chönne wähle! Jetzt müend er öich halt mit ere Grüene umequäle. Si isch nätt, adrett und gschätzt vo linggs bis rächts, niemer seit gärn über si öppis schlächts.

Und weiter:

S’Rotchäppli isch abgwählt, hät müesse go. Nimmt mi jo wunder, wenn’s Grüenchäppli muess Fädere loh.

Aber auch FDP-Politiker Titus Meier, der die Wahl zum Stadtammann nicht schaffte, kam an die Kasse:

Ich wetti jo so gärn Stadtamme wärde, das wär min gröschte Traum uf Ärde. Ich chönnti stolz dur’s Städtli laufe und minere Frau hundert Handtäschli chaufe.

Und wie versteht sich die neue Frau Stadtammann Barbara Horlacher wohl mit ihrer Kollegin aus Windisch, Gemeindepräsidentin Heidi Ammon?

Jetzt sitzed zwei Fraue je uf eme Trohn, Barbara Horlacher und d Heidi Ammon. Was die ächt in Zuekunft werdet leischte, das froged sich do inne wohl die meischte. Tüends ächt au zäme gschied diskutiere oder nur am eigete Gärtli umestudiere?

Die enge Unterführung beim Bahnhof, das sogenannte Mausloch, ist für viele ein Ärgernis, auch für die Hexen. Sie bringen als Lösung die Ostaargauer Strassenentwicklung, die Oase, ins Spiel:

Sit Johrzähnte düend d Gleis Brugg und Windisch tränne, mühesehlig müend d Lüt dors Muusloch ränne . . . Hätt dänn dene Planigsfritze no niemert gseit, wie mer Schine ine Oase ine verleit?

Im altehrwürdigen Kupperhaus befand sich früher das Steueramt. Diesen Winter sind die Räume zwischenzeitlich zur Verfügung gestellt worden für die Modelleisenbahn- und Spielwerkstatt von Initiant Heinz Trachsel – was zur einen oder anderen Frage führt bei den Hexen:

De Heinz Trachsel hät’s Stüramt ganz spielerisch öbernoh. Ahhh . . . meinsch er wird jetzt grad allne d Stüre erloh? Neiii, uf Rabatt chasch bi ihm nur vertraue, wänn d ihm helfsch sini Isebändli baue.

Nach langem Warten ist im Herbst der Pumptrack realisiert worden im Schachen. Ein Thema war die Abfallentsorgung, für die der Verein «BikeAttrAktiv» und nicht das Bauamt zuständig ist – auf eigene Kosten:

Jung und nid ganz jung tuet gärn uf de Pumptrack umerocke, nur Stadt duet bim Abfallchübel lääre blocke. Eigenintative muess me immer chli bestrofe, suscht hört das Städtli am Ändi no uf schlofe. Plötzlich fönd alli aa spannendi Sache mache, d’Bürger würde aktiv, das wär jo zum lache. Und ds Baumamt müessti 3 Minute länger schaffe.

Vor der offiziellen, öffentlichen Fasnachtseröffnung waren Gönner, Sponsoren und Förderer zum VIP-Apéro eingeladen. Thomas Steinhauer von den Konfettispaltern zeigte bei dieser Gelegenheit auf, wie es zum diesjährigen Motto «Wundertüte» und zum Sujet kam. Zu sehen ist eine Hexe auf ihrem Besen sowie daneben der Kopf von Stadtammann Barbara Horlacher. Der Vorstand habe getagt und die Idee gehabt, so Steinhauer. Für die Umsetzung zeichnete Jonny Schneider aus Würenlingen verantwortlich. Er durfte für seinen Einsatz ein Präsent entgegennehmen.

Die Värslischmitte ihrerseits setzt auf das Motto «Steam Punk». Dieses passe gut, zeigte sich Kassier Max Haselbach überzeugt – mit dem Diskurs zwischen Tradition und Moderne in der Stadt.