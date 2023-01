Brugger Einwohnerräte laden ein «Man fühlt sich wertgeschätzt»: Schinznach-Bad sprudelt mit Ideen Brugger Einwohnerräte haben mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils aktuelle Probleme und zukünftige Projekte von Mobilität über Kultur bis hin zum Thema Schule besprochen. Die AZ war dabei und berichtet, wo der Schuh drückt, wie der Anlass ankommt und was nun mit den Impulsen passiert.

Rund 50 Personen sind dem Aufruf der Vorbereitungsgruppe zum Austausch über Projekte von Mobilität bis Kultur gefolgt. Carla Honold

«Ich habe den Weg hierher nur mit Google Maps gefunden», erklärt Ruedi Füchslin am Samstagnachmittag im Foyer der Schinznach-Bader Mehrzweckhalle, «das soll sich aber ändern». Der Brugger Einwohnerrat, der für die FDP politisiert, lud gemeinsam mit Ratskollegen Miro Barp (SVP), Esther Graf (EVP) und Angelika Curti (Die Mitte) die Anwohnerinnen und Anwohner zum Austausch ein. Seit 2020 ist Schinznach-Bad ein Stadtteil Bruggs. Füchslin betont:

«Nach der verwaltungstechnischen ist nun die politische Fusion wichtig.»

Dem Aufruf der Vorbereitungsgruppe sind, schätzt er, 50 Personen gefolgt. Damit sind die Erwartungen weit übertroffen. «Gestern haben wir noch befürchtet, dass wir allein dastehen.»

In Diskussionen untereinander sowie mit den Vertretenden aus dem Einwohnerrat, unter ihnen auch SP- und GLP-Mitglieder sowie Grüne, bringen die Schinznach-Baderinnen und -Bader ihre Vorschläge an. Auch schriftlich auf einem mit Papier ausgelegten Tisch können sie den Anliegen Ausdruck verschaffen und andere Impulse mittels Sticker unterstützen. Eifrig werden die Filzstifte rumgereicht und bunte Punkte aufgeklebt.

Es besteht noch Verbesserungspotenzial

Mit der Zahl der Besucherinnen und Besucher ist die Vorbereitungsgruppe mehr als zufrieden. Carla Honold

Um den Tisch steht auch Hedy Hess. Sie wohnt seit 36 Jahren in Schinznach-Bad und weiss wegen ihres Engagements in der Seniorenbetreuung für die katholische Kirche um die Bedürfnisse der Bevölkerung. Hess nennt die verbesserte Kommunikation von Todesfällen und eine Busverbindung nach Brugg. Besonders angesichts des Ausscheidens von Esther Graf aus dem Einwohnerrat im April, wo sie derzeit als einzige den Stadtteil vertritt, seien Treffen wie das heutige wichtig.

Beat Schirmer, langjähriger Gemeinderat in Schinznach-Bad, erklärt, dass ihm eine Tempo-30-Zone in den Quartieren und eine vermehrte Sensibilisierung zum Thema Biodiversität am Herzen liegen. Er sieht sich mit seinen Anliegen gut aufgehoben. Er sagt:

«Man fühlt sich wertgeschätzt.»

An einem nächsten Austausch mit dem Einwohnerrat würde er erneut teilnehmen.

Romy Meyer, Präsidentin des Quartiervereins Schinznach-Bad, zieht ebenfalls ein positives Fazit. «Der Anlass kommt offensichtlich an.» Sie sieht jedoch auch Verbesserungspotenzial. Eine intensivere Diskussion einzelner Punkte sowie eine direkte Stellungnahme der anwesenden Einwohnerräte fände sie wünschenswert.

Die Jungen beeindrucken

«Als Allererstes müssen wir eine Auslegeordnung in Themenblöcke machen», so Miro Barp. Es soll entschieden werden, wo Vorstösse im Einwohnerrat, Anfragen oder separate Absprachen mit Einzelpersonen zielführend sind. Auch eine Institutionalisierung des Anlasses müsse erst besprochen werden.

«In der sonst etwas trockenen Politik hat uns Schinznach-Bad heute einen saftigen Früchtekorb offeriert», freut Barp sich schon jetzt über den Erfolg des Nachmittags. Die Initiative und Koordination der Bevölkerung unter sich sei bemerkenswert. Besonders beeindruckt habe ihn der Mut der jüngeren Teilnehmenden. «Sie haben sich getraut, konkrete Vorschläge anzubringen, besonders zum Thema Kultur», so der Mitorganisator.