Das war vor einer Woche. Viel gegangen ist noch nicht. Aber es seien auch Herbstferien, meint sie. Eine Frist, bis wann sie Geld sammelt, hat sie sich nicht gesetzt. «Ende Dezember wird es wahrscheinlich schon», sagt sie.

Solidarität mit Einheimischen

Mit ihrer Aktion will Susanne Käppeli Solidarität zeigen. Solidarität für Menschen im eigenen Land. «So viele Spendengelder fliessen ins Ausland. Dabei haben es die Menschen in Bondo ebenfalls dringend nötig.» Der Kanton Graubünden, wo die Coiffeuse gerne ihre Ferien verbringt und auch schon gearbeitet hat, liegt ihr am Herzen. Umso mehr schmerzt sie die Zerstörung des Dorfs Bondo, obwohl sie vor Ort niemanden kennt. «Es war einfach krass. Die Natur schlägt zurück», sagt Susanne Käppeli. «Auch wir in Brugg sind nicht vor Naturkatastrophen gefeit. Was passiert, wenn beispielsweise der Bruggerberg rutscht?», fragt sie sich. «Wir Menschen sollten besser zur Umwelt schauen. Alle», findet sie. Es beunruhigt sie, wie stark die Gletscher in den letzten Jahren zurückgegangen sind. «Das konnte ich gerade in den Sommerferien wieder feststellen.»

Geld fliesst direkt nach Bondo

Das gesammelte Geld übrigens will Susanne Käppeli direkt der Gemeinde Bondo überweisen. Sie verzichtet darauf, beispielsweise die Glückskette zu unterstützen. Sie betont: «Die ganze Sache ist seriös. Das Geld stecke ich ganz bestimmt nicht in meine eigene Tasche.» Die Produkte würde sie wie in anderen Jahren sonst für die Schüler-Tombola spendieren.

Wer in der Harasse nichts Passendes für sich findet, dürfe auch so spenden, sagt Susanne Käppeli. Sie hofft, dass sie mit dieser Aktion die Menschen in Brugg zum Nachdenken anregen und diese dazu bringen kann, sich zu engagieren.