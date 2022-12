Brugg Zum Schutz von Bäumen und Kindern: Dieser oberirdische Parkplatz soll verschwinden Neue Spiel- und Sitzgelegenheiten anstatt Autos: Geht es nach dem Brugger Stadtrat, werden für den Schöneggpark 878'300 Franken investiert. Am 24. Juni entscheidet der Einwohnerrat. Was das Projekt beinhaltet und wo Autofahrende in der Nähe parkieren können.

Die total 29 Parkplätze im Schöneggpark generieren für die Stadt Brugg jährlich etwa 30'000 Franken Einnahmen. Claudia Meier

Der Schöneggpark gegenüber dem Brugger Gesundheitszentrum ist beliebt: einerseits bei Autofahrenden, weil der oberirdische Parkplatz relativ günstig ist, und andererseits bei Erholungssuchenden, egal ob Kinder oder Betagte. In den nächsten Jahren soll nun der Park mit den ausgewachsenen Bäumen, dessen Entstehungsgeschichte nicht vollständig bekannt ist, umgestaltet werden. Dafür sowie für die Erneuerung des Spielplatzes beantragt der Stadtrat dem Einwohnerrat an der nächsten Sitzung vom 24. Juni einen Baukredit in der Höhe von 878'300 Franken.

Der Parkplatz unterteilt den Schöneggpark optisch und räumlich. Claudia Meier

Vor zwei Jahren hatte der Stadtrat einem Projektierungsantrag zur Umgestaltung des Schöneggparks zugestimmt und im Budget 2021 einen Betrag von 40'000 Franken für die Erarbeitung eines Vorprojekts eingestellt. In seiner Botschaft an den Einwohnerrat hält die Exekutive fest: «Um den Schöneggpark als generationenübergreifenden Begegnungsort zu stärken und aufzuwerten, wurde basierend auf einer sorgfältigen Analyse ein Projekt entwickelt.»

Einzelne 100 Jahre alte Blutbuchen werden gefällt

Identitätsstiftender Bestandteil des Areals ist vor allem das Blutbuchendreieck. Dieses entstand in der 1930er-Jahren im Rahmen eines Arbeitslosenbeschäftigungsprogramms sowie einer Quartiererweiterung. Das Gutachten eines Baumsachverständigen attestiere dem Baumbestand grundsätzlich einen guten Zustand, schreibt der Stadtrat.

Das Blutbuchendreieck ist identitätsstiftend für den Schöneggpark. Claudia Meier

Doch einzelne Bäume seien von Pilzkrankheiten und tierischen Schädlingen befallen und müssten aus sicherheitstechnischen Gründen im Winter 2022/23 gefällt werden.

Durch den hohen Anteil versiegelter Flächen wird die Wasser- und Nährstoffversorgung für die Bäume als knapp bezeichnet. Konkret:

«Sollten einzelne Exemplare dieser Buchengruppe ausfallen, wäre durch die verstärkte Sonneneinstrahlung auf die empfindlichen Stämme der Buchen der ganze Bestand gefährdet.»

Die Projektplanung ist auf die Optimierung der Lebensbedingungen der Blutbuchengruppe ausgerichtet. Eine durchgehende Hecke würde den Park nördlich abschliessen.

Die Geräte auf dem Spielplatz sind laut Stadtrat nicht mehr zeitgemäss und abgenutzt. Claudia Meier

Zudem soll eine neue Spiellandschaft «im Blätterwald» gestaltet werden. Denn die bestehenden Spielgeräte sind laut Botschaft nicht mehr zeitgemäss und abgenutzt. Und:

«Sie entsprechen weder quantitativ noch qualitativ den Bedürfnissen der spielenden Kinder.»

Die Aufenthaltsbereiche um die Spielgeräte seien zu knapp bemessen. Sitzgelegenheiten wurden teilweise provisorisch platziert und wirkten auch so.

In der Mitte des Schöneggparks unterteilt der Parkplatz das Areal optisch und räumlich. In der Botschaft heisst es: «Der Parkierverkehr in unmittelbarer Nähe des Kinderspielplatzes stellt eine Gefahrenquelle für die spielenden Kinder dar.»

Parkplätze in der Tiefgarage werden heute kaum genutzt

Mit anderen Worten: Alle Parkplätze – 24 auf dem Kiesplatz und 5 nördlich des Blutbuchendreiecks – sollen aufgehoben werden. Denn: Die parkierten Autos belasteten die Blutbuchen durch die Verdichtung der Oberfläche.

Die Zentrale Parkuhr im Schöneggpark. Claudia Meier

«Zusätzlich verstärken sie Überhitzungseffekte bei Sonneneinstrahlung und reflektieren das Licht in die Baumkronen», schreibt der Stadtrat in der Botschaft.

Bisher generierten die Schönegg-Parkplätze Einnahmen in der Höhe von rund 30'000 Franken pro Jahr für die Stadt Brugg. Das entspricht rund 0,08 Steuerprozenten. Als teurere Alternative stehen den Autofahrenden im zweiten Untergeschoss des Alterszentrums 61 öffentliche Parkplätze zur Verfügung, die bis heute kaum genutzt werden.

Der bei den Kindern sehr beliebte und von der Firma Rütschi gestiftete Brunnen des Brugger Künstlers Rolf Lüthi soll künftig das Zentrum des Schöneggparks bilden. Andere Kunstwerke werden umplatziert. Wege und Sitzgelegenheiten müssten auch den Ansprüchen von Menschen genügen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Der Brunnen ist der Anziehungspunkt für Kinder. Claudia Meier

Sagt der Einwohnerrat Ja zu diesem Projekt, sieht der Terminplan im März 2023 das Baubewilligungsverfahren und im Mai 2024 die Realisierung vor.