Brugg Zum Hof Finsterwald: «Es geht um ein Abwägen von Interessen» Die Brugger Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen zur vom Stadtrat beantragten Umzonung im Bereich Sommerhalde/Langmatt.

Der Hof steht in Brugg in der Zone für öffentliche Bauten. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Dass der Stadtrat Brugg das Hofgebäude von Elsbeth Eggenberger-Finsterwald in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen belassen will, stört die SVP und die EVP. Deshalb wird es an der Einwohnerratssitzung vom 21. Januar – wie im Herbst 2019 – einen Rückweisungsantrag geben.

Widerstand gegen den Antrag des Stadtrats, nur den östlich des Hofs gelegenen Teil der Parzelle in eine dreigeschossige Wohnzone umzuteilen, gibt es auch von der SP. Co-Fraktionspräsident David Hunziker sagt:

«Unsere grundsätzliche Haltung ist, dass das ganze Gebiet weiterhin in der Öffentliche-Bauten-Zone bleibt.»

Die Stadt könne die Parzellen weiterhin strategisch einsetzen. Denn der Schulraum werde in naher Zukunft knapp. Mit grosszügigen Reserven sei die Stadt in der Planung nicht eingeschränkt.

Die SP ist sich bewusst, dass die Situation für die Familie Eggenberger unbefriedigend ist, und erwartet vom Stadtrat einen weiteren Dialog, damit eine konstruktive Lösung gefunden werden kann, welche den Betroffenen Sicherheit für die Zukunft bietet in ihrem Zuhause.

Für die Fraktion der Grünen geht es laut Einwohnerrat Yves Gärtner um ein Abwägen von Interessen: Auf der einen Seite sind da die Bewohner des Hofs Finsterwald, auf der anderen die Interessen der Allgemeinheit. Gärtner:

«In Anbetracht dessen, dass es um die Frage geht, ob die Liegenschaft und die entsprechende Parzelle des Hofs Finsterwald gegenüber dem bisherigen Status durch eine Umzonung massiv aufgewertet werden soll, schafft ein Verzicht auf eine Umzonung keine zusätzliche Ungerechtigkeit.»

Die Grünen stellen sich eher hinter des Stadtrat, behalten sich aber vor, die Meinung während der Debatte zu ändern, wenn es überzeugende Voten gibt.

Die GLP steht hinter dem Antrag des Stadtrats. Die Partei findet, dass die Zone für öffentliche Bauten auch zu einem späteren Zeitpunkt zur Wohnzone umgeteilt werden könnte, sollten die Schülerzahlen nicht wie erwartet ansteigen. Umgekehrt wäre dies kaum möglich, da mit einer raschen Bebauung zu rechnen sei.

Die Fraktion der Mitte hat vor, alle Anträge des Stadtrats zu den Rückweisungen bei der Bau- und Nutzungsordnung gutzuheissen. Sie wird also der Zuteilung der östlichen Fläche in eine W3-Zone mit Gestaltungsplanpflicht zustimmen.

Auch die FDP will den Stadtrat unterstützen und findet:

«Es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Einwohnerrats, Partikularinteressen einzelner Eigentümer zu vertreten, sondern sich für eine gesunde Entwicklung der Stadt Brugg einzusetzen.»

Sollte eine Rückweisung im vorliegenden Fall mehrheitsfähig sein, müsste entlang der Strasse eine W2-Zone geprüft werden.