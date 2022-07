Brugg Zimmermannhaus: Die Besucherzahlen sind im zweiten Coronajahr drastisch eingebrochen An den Ausstellungen in der städtischen Kunstgalerie wurden im 2021 rund 1000 Besucherinnen und Besucher weniger gezählt als im Vorjahr. Bei den Kammermusikkonzerten waren es 251 weniger.

Im Zimmermannhaus in der Brugger Vorstadt befinden sich Kunst und Musik sowie die Stadtbibliothek. Bild: Flavia Rüdiger

Das Zimmermannhaus trägt bis heute den Namen seines Bauherrn Johann Kaspar Zimmermann (1762–1805). Der Kaufmann und Baumwollfabrikant aus Oberbözberg hatte das repräsentative Lager-, Geschäfts- und Wohnhaus 1805 im klassizistischen Stil in der Brugger Vorstadt errichten lassen. Seit 1984 sind hier die Stadtbibliothek sowie die Ausstellungs- und Konzerträume der Stadt untergebracht, die letzteren unter dem Namen «Zimmermannhaus Kunst & Musik».

Trotz Lockdown bis Anfang März und teilweise starken Coronaeinschränkungen konnte das Zimmermannhaus Kunst & Musik im letzten Jahr alle geplanten Ausstellungen und einen Grossteil der Veranstaltungstätigkeiten durchführen. Das steht im Rechenschaftsbericht 2021 der Einwohnergemeinde Brugg. Den Auftakt machten im April Olivia Wiederkehr und Rosmarie Vogt-Rippmann mit der Ausstellung «Spazett». Drei weitere folgten.

Künstlerin Olivia Wiederkehr hat sich in ihrem Haus in Rüfenach auf ihre Ausstellung «Spazett» vorbereitet. Bild: Alex Spichale (11. März 2021)

Insgesamt wurden zehn Extra-Führungen für Schulklassen durchgeführt. Sechs Kammermusikkonzerte mit unterschiedlichen Ensembles fanden statt. Zwei der geplanten Zyklus-Konzerte mussten hingegen aufgrund des Lockdowns auf das Folgejahr verschoben werden.

Besucherzahlen zum ersten Mal seit 2017 rückläufig

Insgesamt besuchten im Berichtsjahr 1753 Besucherinnen und Besucher das Zimmermannhaus Kunst & Musik. Im Jahr 2020 waren es mit 2975 deutlich mehr. Laut Rechenschaftsbericht haben letztes Jahr 1390 Personen (Vorjahr: 2361) die Ausstellungen und 363 (Vorjahr: 614) die Konzerte besucht.

Ursula Rutishauser und Andrea Heller stellten im Mai/Juni 2021 im Zimmermannhaus in Brugg aus. Bild: zvg

Mit anderen Worten: Infolge der Coronasituation und der damit verbundenen Publikumseinschränkung waren die Besucherzahlen im Zimmermannhaus Kunst & Musik zum ersten Mal seit 2017, als Andrea Gsell die Leitung übernahm, rückläufig. Wiederholt wechselnde Schutzmassnahmen, erforderliche Programmänderungen und den damit verbundenen Kommunikationsaufwand prägten das Jahr organisatorisch.

Teil der ersten Brugger Dokumentarfilmtage

Hingegen hat Kuratorin Andrea Gsell im 2021 gleich mehrere Kooperationsprojekte mit weiteren Brugger Akteuren mitinitiiert. So fungierte etwa das Zimmermannhaus als dritter Spielort während der ersten, von den Kino-Odeon-Betreibern ins Leben gerufenen Brugger Dokumentarfilmtage im September.

Während der ersten Brugger Dokumentarfilmtage im September 2021 war das Zimmermannhaus auch ein Kino. Bild: zvg/Mike Enichtmayer

Zudem war Kulturbrugg, eine vielfältige Präsentation der kulturanbietenden Institutionen Bruggs, initiiert und organisiert von Kino Odeon, Verein Salzhaus, Jugendkulturhaus Piccadilly und Zimmermannhaus. Als drittes Beispiel wird im Rechenschaftsbericht erwähnt: «Aussenzimmer», ein Vermittlungs- und Schulentwicklungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kulturvermittlung des Kantons Aargau und dem Schulhaus Stapfer Brugg, initiiert vom Zimmermannhaus.

Mehrere externe Beiträge für Programm und Projekt erhalten

In finanzieller Hinsicht konnte das Zimmermannhaus im 2021 wiederum externe Beiträge an das Jahresprogramm Kunst & Musik in der Höhe von 39’000 Franken generieren. Abschliessend ist im Rechenschaftsbericht festgehalten:

«Aufgrund der zusätzlichen Akquise externer Produktionsgelder in der Höhe von 10‘500 Franken konnten mehrere eigens für die Ausstellung im Zimmermannhaus entwickelte Arbeiten erstellt werden.»

Leiterin Andrea Gsell sagt auf Nachfrage, dass ein Grossteil davon an die Realisierung der Ausstellung «Wellenlänge» ging mit Originalfotografien von Dorothea Lange, für die die Berner Künstlerin Lilian Beidler eine Klanginstallation (mit einer Station im öffentlichen Raum) konzipiert hat. Gsell ergänzt: «Diese Ausstellung wurde im Kontext der ersten Brugger Dokumentarfilmtage programmiert.» Projektbeiträge wurden bei verschiedenen Stiftungen eingeholt und machen für verschiedene Ausstellungen Neuproduktionen möglich.

Zudem seien externe Mittel zur Entwicklung eines Vermittlungsprojekts im Betrag von 32‘438 Franken generiert worden, ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen. Laut Gsell handelt sich dabei um das Projekt «Aussenzimmer», das in Zusammenarbeit mit der Schule Brugg entwickelt wird. Für die Konzepteingabe bei Prozessor gab es einen Realisierungsbeitrag der Fachstelle Kulturvermittlung des Kanton Aargau. Andrea Gsell erklärt:

«Wir möchten die Ausstellungen im Zimmermannhaus als ausserschulischen Lernort etablieren, den die verschiedenen Klassen der Schule Brugg regelmässig besuchen und als Impuls- und Inputgeber und Erfahrungsraum für den täglichen Unterricht nutzen können.»

Das Projekt ist noch in der Umsetzung. Im Legislaturprogramm des Stadtrats Brugg ist zudem festgehalten, dass eine Zukunftsstrategie für den Betrieb «Zimmermannhaus Kunst & Musik» erarbeitet werden soll.