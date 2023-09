Brugg Wohnen am Flussufer: Ehemaliges Restaurant Schützengarten wird umgebaut Drei moderne Wohnungen sollen in dem heruntergekommenen Haus an der Baslerstrasse 1 entstehen. Der Umbau kostet etwa 1,3 Millionen Franken und dauert rund ein Jahr.

Aufgrund seiner Lage spielt die Liegenschaft eine wichtige Rolle im Ortsbild der Stadt. Bild: Jennifer Derrer

Das Haus an der Baslerstrasse 1 gehört zur Bebauungsstruktur am nördlichen Aareufer, die im 19. Jahrhundert im Zuge des vorherrschenden Baubooms in Brugg errichtet wurde, schreibt die Architekturfirma Architheke AG im Erläuterungsbericht des Projekts. Aufgrund seiner Lage vor dem Wahrzeichen der Stadt Brugg, dem schwarzen Turm, spielt die Liegenschaft an diesem prominenten Ort eine wichtige Rolle im Ortsbild der Stadt.

Das Restaurant Schützengarten, welches seinen Gästen einst spanische Spezialitäten serviert hatte, schloss seine Türen bereits vor vielen Jahren. Seitdem wurde das Gebäude zu verschiedenen Zwecken, auch als Kontaktbar, genutzt . In den letzten Wochen füllten nun abends mehrere Fahrzeuge den Parkplatz vor dem Haus, und im Inneren brennt wieder Licht.

Ursprüngliches Erscheinungsbild stärken

Auf der Parzelle 40 in der Bauzone W2 werden nun drei Wohnungen entstehen. «Die Substanz soll erhalten bleiben und das ursprüngliche Erscheinungsbild der Liegenschaft wieder gestärkt werden», heisst es im Erläuterungsbericht weiter. Es werde ein Ersatz des laubenartigen Anbaus, der zur Jahrtausendwende als Aussenbereich für den Restaurantbetrieb diente, angestrebt. Die noch bestehende Struktur werde wo immer möglich beibehalten. Die Hauptbaute soll in ihrer Form und Erscheinung wiederhergestellt werden. Hierzu wird auch das nachträglich errichtete, zusätzliche Dach der Terrasse entfernt.

Die innere Struktur des Gebäudes wurde in der Vergangenheit erheblich verändert. Ursprüngliche Elemente sollen wo möglich erhalten bleiben. Der Hauseingang wird von der Strassenfassade an die Westseite versetzt. Gemäss dem Architekturbüro sollen keine grösseren Eingriffe in die Struktur oder die Fassade getätigt werden müssen. Das Untergeschoss werde nicht zu Wohnungszwecken umgebaut, sondern soll den Bewohnerinnen und Bewohnern als Keller dienen. Zusätzlich soll dort auch ein Atelier von zirka 30 Quadratmetern entstehen.

Der Hauseingang wird von der Strassenfassade an die Westseite versetzt. Bild: Jennifer Derrer

Die massiven Aussenwände sollen beibehalten und nur teilweise mit neuen Öffnungen, wie einem Ausgang zur Terrasse, ergänzt werden. Der Laubenbau auf der Südseite werde aus Holz konstruiert. Einen Eingriff in die Umgebung soll nicht vorgenommen werden. Das «Aarekänzeli» werde den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern als Aufenthalts- und Erholungsplatz dienen. Sowohl die Garage als auch die bestehenden Aussenparkplätze bleiben unverändert.

Eine Wohnung wurde bereits verkauft

Gemäss dem Projektleiter Michael Bühlmann, Architekt und Geschäftsführer der Bauherrschaft Bühlmann AG, werden alle drei Wohnungen als Eigentumswohnungen verkauft. Im Erdgeschoss werde eine 150 Quadratmeter grosse Wohnung mit fünfeinhalb Zimmern entstehen. Die beiden 4,5-Zimmer-Wohnungen sollen sich über zwei Stockwerke erstrecken und werden jeweils 100 Quadratmeter gross. Die Küche und der Wohnbereich befinden sich im ersten Obergeschoss, während die restlichen Zimmer der beiden Wohnungen im Dachgeschoss untergebracht werden.

Die Kaufpreise wurden leicht gesenkt, und eine der beiden kleineren Wohnungen wurde bereits verkauft, erklärt Bühlmann. Die grössere Wohnung kann nun für 1,34 Millionen Franken und die kleinere für 990’000 Franken erworben werden. Die Wohnungen sind auf der Immobilienplattform Homegate ausgeschrieben.

Das Baugesuch liegt noch bis zum 16. Oktober bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg auf. Kosten werde das Projekt zirka 1,3 Millionen Franken. Laut einem Artikel im «General-Anzeiger» ist der Baubeginn des Projekts für das Frühjahr 2024 geplant. Die Bauzeit dürfte rund ein Jahr betragen.