Bodenbelastung Dioxin aus Kehrichtverbrennungsanlagen im Aargau: Turgi überschritt Grenzwert in den 90er-Jahren – und wie es um giftige Stoffe an anderen Standorten steht

In der Umgebung einer ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage in Lausanne werden die Grenzwerte für Dioxin im Boden massiv überschritten. Nun zeigen Recherchen der AZ: Auch bei Anlagen im Aargau wurde der giftige Stoff gefunden, in Turgi ergaben Messungen in den 1990er-Jahren eine Überschreitung des Prüfwerts.