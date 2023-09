Brugg Wissensauffrischung mit den Samaritern: «Erste Hilfe findet oft am Boden statt» Am 12. September führt der Brugger Verein eine öffentliche Übung durch. Während zwei Stunden erhalten Interessierte dabei einen Einblick in die Arbeit der Samariterinnen und Samariter.

An Übungen, wie an dieser in Brugg, trainieren die rund 900 lokalen Samaritervereine in der Schweiz für den Ernstfall. Bild: Ina Wiedenmann

Die Organisation Samariter Schweiz wurde 1888 gegründet und ist Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes in der Kategorie «Rotkreuz-Rettungsorganisationen». Die Angehörigen der rund 900 lokalen Vereine – unter anderem in Brugg – leisten schweizweit einen wichtigen Beitrag an die Gesellschaft, wie es in einer Broschüre heisst. In Erste-Hilfe-Kursen geben sie ihr Wissen an die Bevölkerung weiter und fördern deren Gesundheitsbewusstsein sowie die Unfallprävention.

Die Samariterinnen und Samariter sind an vielen Anlässen und auch bei Blutspendeaktionen im Einsatz. Mit spontanen oder ergänzenden Betreuungs- und Pflegeeinsätzen würden sie zudem Lücken im Netz der Sozialeinrichtungen füllen.

Rita H. Steiger ist die Präsidentin des Samaritervereins in Brugg. Bild: Ina Wiedenmann

Die Samariterinnen und Samariter engagieren sich mit freiwilligen Arbeitsstunden für die Erste Hilfe. Durch regelmässige Übungen halten sie ihr Wissen auf dem neuesten Stand.

National gibt es 125 Jugendgruppen

Gemäss den Statistikdaten von Samariter Schweiz aus dem Jahr 2022 gibt es national gut 18’800 Aktivmitglieder. Davon gehören rund 2128 Helferinnen und Helfer aus 125 Jugendgruppen dazu. «Unseren Einsatz finanzieren wir über Einnahmen aus Dienstleistungen, Beiträgen der öffentlichen Hand, Spenden und Beiträgen von Sponsoren, Stiftungen und Mitgliederbeiträgen», schreibt der Verbund im Leitbild.

Die Vereine Brugg und Umiken sind seit Februar 2023 gemeinsam unterwegs. Am Dienstag, 12. September, können interessierte Personen ihr Erste-Hilfe-Wissen an der öffentlichen Vereinsübung auffrischen.

Die zirka zweistündige Aktion startet um 19 Uhr im Vereinslokal Schützenmatt (Vorstadt 31) in Brugg. «Kommen Sie in bequemer Kleidung, Erste Hilfe findet oft am Boden statt», schreibt die Präsidentin und Kursleiterin Rita H. Steiger. Im Anschluss finde ein Apéro mit Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch statt.