Brugg «Wir stehen immer noch unter Schock»: Das «Kebap Werk» hilft mit einer speziellen Aktion Erdbebenopfern in der Türkei Das Brugger Restaurant wird ausserordentlich an drei Sonntagen öffnen und den in dieser Zeit erwirtschaftete Umsatz bedürftigen Leute im Katastrophengebiet spenden. Mitarbeiter Yilmaz Suvakci, der dort viele Verwandte, Freunde und Bekannte hat, erzählt, wie die aktuelle Lage ist und wie es in seiner Geburtsstadt aussieht.

Yilmaz Suvakci ist in der vom Erdbeben zerstörten Stadt Adiyaman aufgewachsen. Deborah Bläuer

«Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll», erklärt Yilmaz Suvakci mit brüchiger Stimme. «Es ist schwer, wenn die Stadt, in der man geboren wurde, zerstört ist.» Der Mitarbeiter des «Kebap Werks» im Neumarkt 3 in Brugg – und nach der baldigen Konzeptanpassung auch Geschäftsführer des in «Olive Garden» umbenannten Restaurants – ist in Adiyaman aufgewachsen. Die Stadt in der Türkei mit gegen 300’000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde stark von der Erdbebenkatastrophe Anfang Februar getroffen.

Viele Freunde und Bekannte sind gestorben oder verletzt

Suvakci ist noch immer eng mit dieser Gegend verbunden, kennt respektive kannte viele Leute dort. Seine Eltern und Geschwister haben überlebt. Aber viele Freunde und Bekannte seien gestorben oder verletzt, erzählt der 43-Jährige.

«Die Stadt ist jetzt leer.» Die Gebäude seien kaputt, die Menschen hätten in anderen Städten Zuflucht gesucht oder seien in Zelten etwas ausserhalb untergekommen. Nur noch die Polizei, das Militär und Bauarbeiter, die aufräumten, seien anwesend.

Auch Yilmaz Suvakcis Eltern und Geschwister sind fortgegangen. Sie wohnen aktuell bei Verwandten in Istanbul. Nach dem Beben seien sie im Pyjama nach draussen gerannt – und das bei Temperaturen im Minusbereich, erzählt Suvakci und fügt an:

«Wir stehen immer noch unter Schock. Es ist wie ein schlechter Traum.»

Um 6 Uhr morgens am 6. Februar klingelte bei ihm das Telefon. Sein Bruder, der ebenfalls in der Schweiz lebt, sagte ihm, dass es ein Erdbeben gegeben habe. Was folgte, waren bange Stunden der Ungewissheit.

Drei bis vier Stunden lang hätten er und sein Bruder keinen Kontakt zu der Familie herstellen können, erinnert sich Suvakci. Nach einer Pause fügt er entschuldigend an:

«Ich kann nicht gut darüber sprechen, weil es so schlimm ist.»

Auf seinen Armen bildet sich Gänsehaut.

Am 6. Februar gab es im Südosten der Türkei und im Nordosten Syriens einige Stunden vor Sonnenaufgang ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8. Gegen Mittag folgte eine weiteres mit der Stärke 7,5. Mehr als 48’000 Menschen starben. Die Zahl der bestätigen Verletzten liegt bei knapp 80’000. Rettungskräfte aus dem In- und Ausland suchten tagelang nach Verschütteten.

Das «Kebap Werk» wird am 26. Februar sowie dem 5. und 12. März geöffnet haben. Deborah Bläuer

Yilmaz Suvakci machte sich Gedanken, was man tun könne. Gemeinsam mit seiner Arbeitgeberin, der Concept Factory Holding AG, wurde beschlossen, dass das «Kebap Werk» drei Sonntage geöffnet werden soll. Neben dem 26. Februar werden dies der 5. und 12. März sein, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der komplette Umsatz dieser Tage kommt den in rund um Adiyaman verbliebenen Bedürftigen zugute.

Momentan fehle es einfach an allem, erklärt Suvakci. Er wird das Geld persönlich vorbeibringen.

«So weiss ich, dass es wirklich ankommt.»

Hülya Sezer, CEO von der Concept Factory Holding AG, sagt: «Die Situation in der Türkei und in Syrien ist dramatisch und die Ohnmacht lähmend. Mit dieser Aktion können wir einen kleinen Beitrag zur Hilfe leisten.»

Nach den drei offenen Sonntagen will Suvakci ein Spendenkässeli im Restaurant aufstellen. Das Geld daraus wird einer Hilfsorganisation vor Ort zugutekommen.