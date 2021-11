Bezirksgericht Brugg «Wir können nur spekulieren»: Was den Brand ausgelöst hat, bleibt unklar «Ich möchte nicht antworten.» Ein beschuldigter 33-jähriger Schweizer gibt sich wortkarg vor dem Bezirksgericht in Brugg.

Eine eingeschaltete Herdplatte verursachte den Brand. (Symbolbild)

Donato Caspari



Rauchgeruch lag in der Luft, es qualmte unter der Wohnungstüre hindurch: An einem Sonntagnachmittag im Juni des letzten Jahres geriet die Wohnung von Erich (Name geändert) im Erdgeschoss eines Gebäudes in einem beschaulichen Dorf im Bezirk Brugg in Brand.

Kürzlich musste der 33-jährige Schweizer vor dem Bezirksgericht in Brugg erscheinen. Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst wurde ihm als strafbare Handlung zur Last gelegt. Gemäss Anklageschrift entstand der Brand, weil der Beschuldigte eine Herdplatte einschaltete, ohne sich in der Folge um diese zu kümmern, und weil er Gegenstände in einem Metallkorb auf dem Kochherd lagerte, die durch die Hitze Feuer fingen. In der Anklageschrift wird der Schaden auf knapp 110'000 Franken beziffert.

Die Partnerin sagt als Zeugin aus

Erich gab keine Auskunft auf die Fragen von Gerichtspräsident Sandro Rossi. «Ich möchte nicht antworten», hielt er wiederholt fest. Anders verhielt sich seine Partnerin – sie trug wie der Beschuldigte einen Kapuzenpullover –, die beim Brand zugegen war. Sie sagte als Zeugin aus: klar, ruhig und detailliert.

Sie hätten sich an diesem Tag auf dem Parkplatz hinter dem Haus aufgehalten und seien mit Ferienvorbereitungen beschäftigt gewesen, hätten beim Klappwohnwagen das Vorzelt aufgebaut. Mit einem Kollegen seien sie zum Grillieren verabredet gewesen bei der Feuerschale im Freien.

Die Wohnungseigentümerin, die als Nachbarin im selben Gebäude lebt, habe sie auf das Feuer aufmerksam gemacht, führte die Zeugin aus. Ihr Partner habe nachgeschaut und versucht, einen Schlauch zu legen und zu löschen. Kurz darauf sei die Feuerwehr eingetroffen. Wer diese verständigt habe, wisse sie nicht, so die Zeugin. Dass Gegenstände – wie Lebensmittel – auf dem Herd lagen, verneinte sie. Das sei nicht üblich.

Polizist in Zivil auf dem Weg zur Arbeit überholt

Angeklagt war Erich zudem wegen mehrfacher fahrlässiger Verletzung der Verkehrsregeln – er hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit einmal um 2 km/h, einmal um 9 km/h überschritten – sowie wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit.

Passiert ist es an einem frühen Montagmorgen im Januar 2020: Der Beschuldigte überholte laut Anklageschrift mit dem Auto einen Velofahrer mit geringem seitlichen Abstand. Den Atemalkoholtest der aufgebotenen Polizeipatrouille verweigerte er.

Auch zu diesem Vorfall machte Erich keine Aussagen gegenüber Einzelrichter Rossi. Erst auf die Ergänzungsfragen seiner Verteidigerin schilderte er seine Sicht der Dinge. Er sei unterwegs gewesen, um ein Sandwich einzukaufen. Auf dem Heimweg habe er den Velofahrer überholt, «ganz normal», hielt Erich fest.

Auf dem Parkplatz sei dieser hässig und wie eine Furie zum Auto gekommen, habe an die Scheibe geklopft, sich als Polizist zu erkennen gegeben, eine Polizeipatrouille gerufen und ihn am Arm festgehalten. Es sei eine recht komische Situation gewesen, fügte Erich an. Er habe sich losgerissen, die Polizeipatrouille habe sich auf dem Trottoir auf der gegenüberliegenden Strassenseite aufgehalten und ihm zugerufen. Er trinke gar keinen Alkohol, sagte er auf Nachfrage der Verteidigerin.

Bekannt als aufmüpfige, kritische Person

Die Verteidigerin hielt in ihrem Plädoyer fest, dass kein genügender Anfangsverdacht bestanden habe für diese Intervention der Polizei. Es gebe weder Beweise für einen ungenügenden Abstand beim Überholen noch für übersetzte Geschwindigkeit. Das Vorgehen sei befremdend, die ganze Aktion mache den Anschein einer Schikane. Ihr Mandant sei bekannt als aufmüpfige, kritische Person.

Der Polizist, der in Zivil auf dem Weg zur Arbeit war, hätte gar keine Kontrolle durchführen dürfen. Ihr Mandant sei ungenügend aufgeklärt worden über seine Rechte und Pflichten, über die Konsequenzen seiner Verweigerung. Die Verteidigerin forderte einen Freispruch – genau wie auch beim Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst.

Ihr Mandant habe sicher nicht pflichtwidrig und fahrlässig gehandelt, führte die Verteidigerin aus. Dass er die Sorgfaltspflicht verletzt haben soll, könne nicht bewiesen werden. Es sei nicht klar, was den Brand ausgelöst habe, wer was gemacht habe im Vorfeld. «Wir wissen es nicht und können nur spekulieren.»

Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst sowie vom Vorwurf der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit.

Sandra Ardizzone

Das Bezirksgericht sprach den Beschuldigten nach kurzer Beratung frei sowohl vom Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst als auch vom Vorwurf der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit.

Bei Ersterem reiche die damalige, pauschal gehaltene Kurzbefragung nicht aus für einen Schuldspruch, bei Letzterem nannte das Gericht die – in dieser Situation – fehlende Kompetenz der Polizei als einen Grund für den Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten beantragt.

Unbestritten war einzig die mehrfache einfache Verkehrsregelverletzung. Zu zahlen hat der Beschuldigte eine Busse von insgesamt 160 Franken, an den Anklage- und Gerichtsgebühren muss er sich mit 200 Franken beteiligen. Die Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen.