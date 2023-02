Brugg-Windisch «Wir wollen nicht Einsprachen machen, sondern partizipieren»: Pro Velo und die Fachstelle für Fuss- und Veloverkehr tauschen sich aus Verbandspräsident Hörby Künzi geht auf aktuelle Bauprojekte in der Region Brugg-Windisch ein. Aus Kantonssicht zeigt Mirjam Hauser auf, was die neue Gesetzgebung für den Aargau bedeutet.

Mirjam Hauser von der Fachstelle für Fuss- und Veloverkehr sowie Verbandspräsident Hörby Künzi von Pro Velo geben Einblick in ihre Arbeit. zvg

Ein untaugliches Projekt für die Erweiterung der Süssbachunterführung zwischen Brugg und Windisch, Einsprache gegen die Sanierung Dorfzentrum Lupfig, harte Randsteine und gefährliche Ausfahrten: Dem Verband Pro Velo Brugg-Windisch scheint die Arbeit nicht auszugehen.

Im Gegenteil: Wenn die Mitglieder an ihrer Jahresversammlung im Brugger Rathaussaal von Mirjam Hauser von der kantonalen Fachstelle Fuss- und Veloverkehr an die vielen Partizipationsmöglichkeiten für das Gesamtverkehrskonzept im Raum Baden erinnert werden, reiben sich schon einige die Augen. Solche Möglichkeiten wünschen sich Velofahrende auch für die Region Brugg.

Veloweggesetz ist seit 2023 in Kraft

Hörby Künzi, Präsident von Pro Velo Brugg-Windisch und Aargau, sagt: «Es braucht unbedingt einen besseren Austausch mit den Behörden, bevor die Projekte aufgelegt werden. Wir wollen nicht Einsprachen machen, sondern partizipieren.» Oft gehe es darum, dass man sich zu wenig überlegt habe, sich nicht in die Situation der Velofahrenden versetzen könne.

Mirjam Hauser räumt ein, dass manchmal Bauprojekte realisiert würden, die vor 20 Jahren geplant worden seien und es um Interessensabwägung gehe. Ihre Fachstelle ist beim kantonalen Baudepartement in der Abteilung Verkehr/Verkehrsplanung angesiedelt und besteht seit zehn Jahren.

Die Mitgliederversammlung von Pro Velo Brugg-Windisch findet im Rathaussaal Brugg statt. zvg

In dieser Zeit konnte in der kantonalen Verwaltung Velo-Know-how aufgebaut werden. Hauser ergänzt: «Junge Berufsleute werden bezüglich Veloverkehr ausgebildet.»

Per 1. Januar 2023 ist das neue Bundesgesetz über Velowege in Kraft getreten. Dieses hat zum Ziel, ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes Velonetz zu realisieren. Kantone und Gemeinde müssen Alltags- und Freizeitvelonetze in ihren Plänen festhalten. Die kantonale Gesetzgebung ist anzupassen.

Velovorzugsrouten sind für breite Zielgruppe

Eine Rechtsgrundlage braucht es auch für Velovorzugsrouten. Eine ist zwischen Brugg und Baden vorgesehen. Das Ziel der Schnellroute ist nicht, mit hoher Geschwindigkeit, sondern mit möglichst wenig Störmanövern darüber zu fahren. Idealerweise sind sie vierspurig.

In der Diskussion wurde kritisiert, dass der Kanton Velomassnahmen praktisch nur auf Kantonstrassen finanzieren und umsetzen darf, obwohl sich oft daneben attraktivere und kostengünstiger umzusetzende Verbindungen anbieten würden. Als unrühmliches Beispiel wurden die neuen, aber kaum benutzten Velostreifen auf der Kantonsstrasse zwischen Brugg und Schinznach-Bad erwähnt.

Für Pro Velo steht fest, dass man viel Geld und Zeit sparen könnte, wenn der Verband bei Bauprojekten mit Velobezug von Anfang Inputs geben dürfte.