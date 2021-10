Schadstoffe Kantonsweit höchste Dioxinwerte im Boden gemessen: Steht die Kehrichtverbrennungsanlage Turgi am falschen Ort?

In zwei Bodenproben bei der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Turgi wurden in den 1990er-Jahren zu hohe Dioxinwerte gemessen. Nun zeigen Recherchen der AZ: Die Werte sind kantonsweit die höchsten. Zudem ist der Standort der KVA problematisch, weil sie in einer Mulde steht und in Turgi oft eine ungünstige Wetterlage herrscht.