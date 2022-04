Brugg-Windisch «Wir können nichts verlieren, wir können nur gewinnen»: Ein Puzzleteil fehlt noch im Bildungsnetz Die IG Mittelschule Brugg-Windisch wirbt mit einem Grossbanner beim Bahnhof für einen neuen Kantonsschulstandort.

Die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung weihen das Plakat gegenüber dem Busterminal Campus ein (von links): Richard Plüss, Monica Treichler, Jürg Christener, Markus Lang, David Steinmann, Isabelle Bechtel, Lea Jerlija, Heidi Ammon, Barbara Horlacher und Andreas Heinemann. mhu

«Zwei Gehminuten bis zur neuen Kanti Brugg-Windisch», steht mit grossen Buchstaben auf hellgrünem Grund. Das frisch aufgezogene Banner beim Busterminal Campus am Brugger Bahnhof wirbt in den nächsten Monaten für eine neue Mittelschule.

Aufgezogen und eingeweiht worden ist es von der Interessengemeinschaft IG Mittelschule Brugg-Windisch. Diese wurde 2021 gegründet und besteht aus Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Bildung.

Geplant ist die Kantonsschule auf dem Areal Bachthale. mhu

Mit der Bevölkerung wächst auch die Zahl der Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler. Der Bedarf für zusätzlichen Schulraum im Mittelland sei eindeutig ausgewiesen, sagte GLP-Grossrat Markus Lang bei seiner Begrüssung an einer Medienorientierung am Dienstagabend. Es gelte, möglichst früh klar Position zu beziehen und die Gründe darzulegen für einen Mittelschulstandort Brugg-Windisch. «Ich denke, wir haben sehr gute Argumente.» Diese haben in der Folge mehrere Referenten dargelegt.

Platz für 33 Abteilungen auf 9200 Quadratmetern

Sie sprachen von einem erstklassigen und sinnvollen Standort. Das Areal Bachthale im Dreieck zwischen Bahngleisen, Zürcher- und Gaswerkstrasse sei zentral und verkehrstechnisch optimal gelegen, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und Fachhochschul-Campus. Hingewiesen wurde ebenfalls auf das Umfeld mit einer intakten und umfangreichen Infrastruktur, auf das vorhandene breite Spektrum an Bildungsangeboten sowie auf die Kultur-, Freizeit-, Verpflegungs- und Erholungsmöglichkeiten. Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin in Windisch, sagte:

«Unser ganz klares Ziel ist es, das Bildungsnetz hier mit einem weiteren Puzzleteil zu erweitern, zu ergänzen mit der neuen Mittelschule Brugg-Windisch.»

Auf einer Fläche von rund 9200 Quadratmetern sei der Platz vorhanden für die geforderten 33 Abteilungen, es bestehe sogar Potenzial für 11 weitere Abteilungen, sagte Barbara Horlacher, Stadtammann in Brugg. Mit der Grundeigentümerstruktur – zwei Drittel gehören bereits dem Kanton – seien gute Voraussetzung vorhanden, um zielgerichtet, zweckmässig und in angemessener Frist eine Kantonsschule zu realisieren, führte Barbara Horlacher weiter aus. Die planungsrechtlichen Grundlagen seien ebenfalls geschaffen und könnten – Stichwort Gestaltungsplan – ideal und mass­geschneidert vervollständigt werden.

Lea Jerlija besucht die Abschlussklasse der Bezirksschule Brugg. mhu

Der Bezirk Brugg braucht eine Kanti, sagte Lea Jerlija von der Abschlussklasse der Bezirksschule Brugg. Eine solche wäre praktisch und hilfreich, eine Aufwertung, biete den Schülerinnen und Schülern eine Standortsicherheit. Auch die Transportwege wären kürzer, es könnten Zeit gewonnen und Kosten gespart, die Familien finanziell entlastet werden.

Die jungen Leute wie auch das Gewerbe profitieren

Richard Plüss, Präsident des Planungsverbands Brugg Regio, wies auf die Nähe hin zu bestehenden Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen – zu diesen gehört etwa das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg – und zeigte sich überzeugt, dass sich Synergien nutzen, Ressourcen optimieren lassen durch den Austausch von Räumlichkeiten. Er erwähnte den Musik- und Sportunterricht. Spezialräume seien häufig teuer, stellte Plüss fest. «Hier ist alles vorhanden.» Es gehe nicht nur um eine regionale Verteilung, nicht nur um die Grösse der Mittelschulen, sondern um den Erfolg der Ausbildung, um die Qualität.

Die Region werde attraktiver, sagte Andreas Heinemann, Präsident der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK) Region Brugg. Es sei eine Chance, dass sich die Menschen identifizieren können mit dem Standort, sich vernetzen können. Die hier verbrachte Bildungszeit schaffe bei den Jugendlichen eine höhere Standortverbundenheit. Vom Aufbau und Betrieb profitiere die Wirtschaft direkt und indirekt, fuhr Heinemann fort. Und:

«Wir können nichts verlieren, wir können nur gewinnen, wenn wir die Mittelschule nach Brugg-Windisch bringen.»

Ein Mittelschulstandort werde aber nicht nur aufgebaut, um die Region zu fördern, sondern in erster Linie, um den Jungen etwas zu bieten, sagte Jürg Christener, Direktor Hochschule für Technik FHNW sowie Standortleiter Aargau FHNW. Ein Bildungsstandort lebe vom Austausch, vom Leben. Die jungen Leute müssten an einen Ort kommen, der ihnen gefalle, an dem es andere junge Leute habe, an dem sie etwas mitnehmen könnten für das Leben. Es seien beste Voraussetzungen vorhanden. «Es wäre schade, wenn wir diese nicht nutzen.»

Der Standortentscheid soll im 2023 erfolgen

Rückblick: Nach der Prüfung von drei Standorten hat der Grosse Rat im vergangenen Jahr entschieden, dass die Kantonsschule Fricktal in Stein errichtet werden soll. Bei der Bewertung der verbleibenden beiden Standorte – im Rennen ist noch Lenzburg – werde Brugg-Windisch obenaus schwingen, war sich GLP-Grossrat Markus Lang sicher.

Im ersten Quartal 2023 soll der Standortentscheid durch den Grossen Rat erfolgen. «Wenn alles gut geht, haben wir in neun Jahren eine Kantonsschule», sagte Lang.