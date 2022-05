Brugg-Windisch Wie die AKB und die Fachhochschule den Campussaal unterstützen 2017 wurde in Brugg und Windisch über weitere Betriebsbeiträge für das Eventlokal abgestimmt. Nun beschäftigt dieses Thema die Politik bald wieder – jedenfalls in einer der beiden Trägergemeinden.

Voraussichtlich im Juni wird sich der Einwohnerrat Windisch (im Bild) mit der finanziellen Unterstützung für den Campussaal beschäftigen. Alex Spichale (19. Januar 2022)

Vor fünf Jahren haben die beiden Trägergemeinden Brugg und Windisch unterschiedliche Strategien gewählt, um die Beiträge zur Finanzierung des Campussaalbetriebs zu verlängern. Während der Stadtrat Brugg einen Verpflichtungskredit von maximal 352'000 Franken (Anteilsquote 65%) für die Jahre 2018–27 beantragte und gutgeheissen bekam, ging es in der Gemeinde Windisch um jährlich maximal 190'000 Franken für lediglich fünf Jahre.

Das heisst: In Windisch wird sich der Einwohnerrat voraussichtlich im Juni wieder mit diesem ­Thema beschäftigen. Doch nicht nur die beiden Trägergemeinden Brugg und Windisch, sondern auch die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), die Aargauische Kantonalbank (AKB) und der Förderverein Campussaal haben den Betrieb des zentralen Veranstaltungslokals von Anfang an nach Möglichkeit unterstützt.

Finanzspritze von AKB bis Ende 2027 verlängert

Die FHNW stellte die Betriebsbeiträge von 50'000 Franken pro Jahr jedoch per Ende 2017 ein. Nicht ganz gestrichen, sondern halbiert – von 50'000 auf 25'000 Franken – hat die AKB ihren jährlichen Beitrag an den Campussaal ab 2018 für weitere fünf Jahre. Bereits im 2021 habe die Bank entschieden, diese Unterstützung bis Ende 2027 fortzusetzen, so AKB-Spre­cherin Christine Honegger. Sie ergänzt:

«Der Campussaal ist ein wichtiger Mosaikstein für eine starke Region Brugg, was im Sinne der AKB ist. Als Gegenleistung kann die AKB einmal pro Jahr den Saal ohne Kostenfolge – ausser externen Kosten für Technik und Catering – benützen.»

Geplant sei ein Anlass im November dieses Jahres.

Die FHNW mietet laut Sprecher Dominik Lehmann den Campussaal, mit dem sie eine Konditionsvereinbarung hat, für Anlässe, Prüfungen, Konferenzen, Career Days und Diplomfeiern.