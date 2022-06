Brugg-Windisch Über 80 Berufe werden Mitte September an der ersten «Stifti 22» vorgestellt Das Organisationskomitee hat sein Ziel für die erste Ausgabe der regionalen Berufsschau in Brugg-Windisch erreicht. 50 Firmen und Bildungsanbieter haben sich in die Ausstellerliste eingetragen.

Sechs Hallen und der Aussenbereich stehen für die erste Berufsschau im Sportausbildungszentrum Mülimatt Brugg-Windisch zur Verfügung. Claudia Meier

Mitte September organisiert KMU Region Brugg die erste regionale Berufsschau in den Mülimatt-Sporthallen in Brugg-Windisch: die «Stifti 22». Erwartet werden weit über 1000 Schülerinnen und Schüler, die sich mit der Berufswahl auseinandersetzen.

Vor einem Monat lagen 35 Anmeldungen von Betrieben vor, die an einem Tisch ihr Ausbildungsangebot präsentieren werden. Damals sagte Präsident Dario Abbatiello von KMU Region Brugg, dass die Berufsgattungen Gartenbau, Metzger, Detailhandel, Maler, Gipser, Hotelfach, Coiffeur, Kosmetik, Florist, Zeichnerin, Elektroplaner, Gebäudetechnikplanung, Metallbau und Reifenpraktikerin noch nicht vertreten seien.

Es fehlt an Erfahrung mit diesem Format

Das hat sich inzwischen – wenigstens teilweise – geändert, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. «Die regionale Berufsschau ist für den Bezirk Brugg eine Premiere», hält OK-Präsident Dario Abbatiello fest, «mangels Erfahrung mit diesem Format haben manche Firmen zunächst gezögert, ihre Teilnahme zuzusagen.» Doch während der verlängerten Anmeldefrist war der Zuspruch nochmals erfreulich gross.

Jetzt werden die Jugendlichen auf ihrem Rundgang durch die Dreifachhalle im Sportausbildungszentrum Mülimatt rund 80 Berufe näher kennen lernen sowie sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Firmen unterhalten können, welche Ausbildungen in diesen Berufen anbieten. Die Liste der Aussteller und der vorgestellten Berufsbildungsgänge ist auf www.stifti22.ch publiziert.

Am Donnerstagabend bis 20 Uhr geöffnet

Ein Blick in die Liste zeigt, dass nun beispielsweise mit Aargauhotels.ch aus Oberentfelden, der Gasthof und Metzgerei zum Ochsen AG aus Lupfig oder der Müller Metallbau AG aus Riniken Branchen vertreten sind, die vor einem Monat noch fehlten. Unter den Ausstellern sind auch die Kantonspolizei Aargau, Banken, das Paul Scherrer Institut und Betreuungsinstitutionen. Ausserdem werden die Berufsberatung ask!, das Bildungsnetzwerk Aargau Ost und zB. Zentrum Bildung Brugg vor Ort präsent sein.

Die «Stifti 22» findet am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. September, in Brugg-Windisch statt. Am Donnerstag ist die Ausstellung bis 20 Uhr geöffnet, damit auch berufstätige Eltern Gelegenheit zu einem Besuch haben. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Die Oberstufenschulen des Bezirks Brugg werden vom OK direkt zum Besuch eingeladen und können sich klassenweise anmelden.»

.