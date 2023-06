Brugg-Windisch Über 40 Unternehmen haben an der sechsten Tischmesse ihre Produkte und Dienstleistungen präsentiert Die Mini-KMU-Messe im Campussaal wurde am Mittwochabend von rund 240 Personen besucht. Brugg Regio, die regionale Standortförderung, organisierte den Anlass gemeinsam mit der KMU Region Brugg, AIHK Region Brugg und dem Förderverein Campussaal.

An der Tischmesse im Campussaal knüpfen diese Teilnehmer wertvolle Kontakte. Bild: zvg

Die Tischmesse im Campussaal wurde am 7. Juni wieder in zwei Phasen abgehalten: Von 15.30 bis 16.30 Uhr konnten die Aussteller neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden. Danach standen die Türen für alle Interessierten offen. Richard Plüss, der Präsident von Brugg Regio, begrüsste in seiner Rede alle Aussteller und Gäste.

Brugg Regio, die regionale Standortförderung, veranstaltete die Tischmesse gemeinsam mit der KMU Region Brugg, AIHK Region Brugg und dem Förderverein Campussaal.

Die Branchenvielfalt sei sehr breit ausgefallen, schreibt Brugg Regio in einer Mitteilung: Neben Handels- und Beratungsfirmen präsentierten sich IT-, Finanz- und andere Dienstleistungsunternehmen sowie Handwerksbetriebe und kulinarische Anbieter.

Die Branchenvielfalt an der sechsten Tischmesse ist gross. Bild: zvg

Der Wirtschaftsevent mit rund 240 Besuchenden sei ein grosser Erfolg gewesen, wie die positiven Rückmeldungen der Aussteller zeigten. Die Tischmesse hat laut den Organisatoren erneut ihre Bedeutung als geschätztes Netzwerk- und Präsentationsereignis für die regionale Wirtschaft unterstrichen.

Das Datum für die nächste Tischmesse im Campussaal Brugg- Windisch steht schon fest: Dienstag, 30. April 2024. Interessierte Firmen und Organisationen können sich bereits jetzt über die Website www.bruggregio.ch/tischmesse anmelden. (az)