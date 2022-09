Brugg-Windisch Testplanung Stadtraum Bahnhof: «Der Fragebogen ist nicht ganz ohne» Die Verantwortlichen des Entwicklungsprojekts «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» zeigen Szenarien auf und erklären die Partizipation.

Das Gebiet – hinter Centurion Tower und Fachhochschule – links von den Gleisen wird sich komplett verändern. zvg/René Schneider

Es muss um etwas Wichtiges gehen, wenn der Campussaal an einem Montagabend um 18 Uhr bis fast auf den letzten Platz besetzt ist. Viele Brugger und Windischer wollten aus erster Hand erfahren, um was es bei der Testplanung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» geht und wie sie sich einbringen können.

In ihrer Begrüssung betonte Windischs Gemeindepräsidentin Heidi Ammon:

«Es ist wichtig, dass die Gleise keine Trennlinien sind, wir gemeinsam planen und das Ganze auch bis am Schluss durchführen.»

Leiter Roland Schneider von der Abteilung Planung und Bau in Windisch erklärte, dass man mit der Klärung der Grundlagen die erste Phase des mehrjährigen Prozesses abgeschlossen hat. Die zweite Phase beginne mit der Kommunikation.

Der Perimeter ist grösser als die Europaallee in Zürich

Zwei Jahre sind für die Testplanung vorgesehen. Dabei gehe es unter anderem um die Fragen, wie die geplante Entwicklung verkehrlich bewältigt werden könne und wie Brugg und Windisch zusammenwachsen sollen, sagte Susanne Frohn. Sie leitet das Projekt Potenzialstudie, in der es – grob gesagt – um drei Szenarien für das 17,5 Hektaren grosse Gebiet südöstlich der Gleise geht. Das Areal ist viel grösser als die Europaallee in Zürich und könnte die Brugger Altstadt mehrfach aufnehmen. Frohn wies auf das «einmalige städtebauliche Potenzial» hin.

In den Entwicklungsgebieten Brugg und Windisch sind die beliebtesten Fuss- und Veloverbindungen markiert. zvg

In Skizzen stellte sie drei denkbare Nutzungsschwerpunkte vor: die urbane Mischnutzung, Punktbauten mit Freiflächen für Bildung und Wohnen oder die Transformation des Bestands (Industriebauten) mit dem Schwerpunkt Arbeiten. Vermutlich seien Elemente dieser Bilder interessant.

Zwischen den Gleisen vor dem Bahnhof Brugg und den Industriebauten der Kabelwerke soll ein Boulevard entstehen. Michael Hunziker

Beispielsweise könnte aus der Industriestrasse vor den Kabelwerke-Hallen ein verkehrsberuhigter Industrieboulevard entstehen. Klar ist laut Frohn, dass die Umsetzung über mehrere Jahre in Etappen erfolgen werde, Zwischenresultate aber bereits zu einer positiven Entwicklung beitragen sollen.

Neue Veloverbindung und breitere Campus-Passage

Wenn dereinst 2000 Menschen mehr in diesem Perimeter wohnen und 3000 neue Arbeitsplätze entstehen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Mobilität. Die Anzahl Wege, die mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) zurückgelegt werden, könnten sich laut Verkehrsplaner Christoph Suter mehr als verdoppeln von heute 6300 Autofahrten pro Tag auf 14'300 nach der Gebietsentwicklung.

Weil auch die Zahlen der Fussgänger, Velo- und Bahnfahrer zunehmen, werde sich der MIV-Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen von heute 37 Prozent auf neu 30 Prozent reduzieren.

Der Beurteilungsperimeter für die Testplanung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» mit dem Industriegebiet ist grösser als die Europaallee in Zürich. zvg

Im Gleisbereich müssten auf der Hauptfussgängerachse die Campus-Passage verbreitert und südlich der Personenunterführung Mitte eine neue Veloverbindung zwischen Industrieboulevard und Brugger Bahnhofstrasse als Hauptveloroute realisiert werden. Um die Gebietsentwicklung im grossen Stil zu ermöglichen, müsste auch der im kantonalen Richtplan festgesetzte Tunnel um 300 Meter verlängert werden. Die Verkehrszahlen und -annahmen wurden von einem Teil des Publikums kritisch aufgenommen.

Die Onlineumfrage läuft bis am 30. September

Richard Zickermann ist Gesamtleiter Gebietsentwicklung bei der TBF + Partner AG und Vizeammann in Villnachern. Er sprach von einer komplexen Ausgangslage und einem Projekt für die nächsten Generationen:

«Es wird verschiedene Projektteams geben, die sich überlegen werden, wie man daraus eine gute Geschichte machen kann.»

Ein Beurteilungsgremium werde sich die Vorschläge anschauen. Auch die legitimen Interessen der Projektpartner gelte es zu berücksichtigen. Deshalb sei der Betrachtungsperimeter, in dem andere laufende Projekte mitberücksichtigt werden, um einiges grösser als Bearbeitungsperimeter der eigentlichen Testplanung.

Orange ist der Bearbeitungsperimeter der Testplanung eingefärbt und gepunktet der Betrachtungsperimeter eingekreist. Screenshot: zvg

Zickermann rief dazu auf, sich bis am 30. September Zeit für die Onlineumfrage auf www.stadtraumbahnhof.ch zu nehmen: «Der Fragebogen ist nicht ganz ohne.» Cécile Egli ergänzte:

«Es ist extrem wertvoll, wenn Sie uns Feedback geben.»

Leute für die Echogruppe würden von den Gemeinden direkt an geschrieben. Aus dem Publikum wurde bemängelt, dass in der Echogruppe keine Stellvertretungen zugelassen sind und in Windisch nicht alle Quartiervereine angeschrieben wurden.