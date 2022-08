Brugg-Windisch Startschuss: Ab September kann sich die Bevölkerung am Entwicklungsprojekt Stadtraum Bahnhof beteiligen Ab sofort ist die Anmeldung für die öffentlichen Anlässe rund um das Vorhaben der Gemeinde Windisch, der Stadt Brugg, Brugg Real Estate, des Kantons Aargau und der SBB möglich.

Die Bevölkerung soll ihre Anliegen für den Stadtraum Bahnhof während mehrerer Anlässe einbringen können. Michael Hunziker

Mit einer Testplanung wollen die Gemeinde Windisch, die Stadt Brugg, Brugg Real Estate, der Kanton Aargau und die SBB ausloten, wie das Teilgebiet auf der Südseite des Bahnhofs nachhaltig entwickelt werden kann. Aus dem heute stark industriell geprägten Bereich soll mittel- bis langfristig ein «lebendiges und identitätsstiftendes Quartier» mit 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 3000 Arbeitsplätzen werden, hiess es Ende Juni in einer Pressekonferenz.

Unter dem Titel «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch – Bring dich ein!» ist die Bevölkerung nun aufgerufen, ihre Anliegen und Zukunftsvorstellungen für den Stadtraum Bahnhof einzubringen. Gemäss Mitteilung der Verantwortlichen von Dienstag findet als Auftakt am Montag, 5. September, eine Einführungs- und Informationsveranstaltung statt. An dieser werden die Ziele und die bisherigen Grundlagen erläutert.

Parallel zur Onlineumfrage finden Spaziergänge statt

Am selben Tag startet eine Onlineumfrage, in der alle Interessierten ihre Meinungen und Ideen bis zum 30. September einbringen können. Parallel dazu finden zwischen dem 13. und 22. September drei identische, geführte Spaziergänge entlang der Schlüsselstellen der Entwicklung statt. Konkret handelt es sich um Dienstag, 13. September zwischen 18.30 und 20 Uhr, Samstag, 17. September zwischen 10.30 und 12 Uhr, und Donnerstag, 22. September zwischen 18 und 19.30 Uhr.

Die Spaziergänge bieten die Gelegenheit, so heisst es in der Mitteilung, direkt vor Ort eigene Anliegen zu deponieren. «Last but not least» begleitet eine «breit zusammengesetzte Echogruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Bevölkerungs- und Interessenskreisen» den mehrjährigen Prozess. Laut dem Medienanlass von Ende Juni soll das Gremium aus 30 bis 35 Personen bestehen.

Weitere Informationen und die Anmeldung für die Veranstaltungen sind auf der neuen Website www.stadtraumbahnhof.ch vorhanden.