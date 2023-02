Brugg-Windisch Seit 2012 unterstützt die Wegbegleitung Menschen in schwierigen Situationen – noch heute wird sie rege genutzt Vor zehn Jahren wurde das Angebot des Pastoralraums Region Brugg-Windisch initiiert. Ein Rückblick zum Jubiläum.

Die Wegbegleitung feiert 2022 das zehnjährige Bestehen. zvg

Die Anforderungen im Alltag werden immer komplexer und längst nicht jeder Mensch verfügt über ein gutes soziales Netz, um alltägliche Probleme zu bewältigen. Hilfe bietet die Wegbegleitung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch: Bei der Dienstleistung wird kostenlose Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen geboten.

Laut Mitteilung des Pastoralraums besteht das Angebot 2022 bereits seit zehn Jahren und die Kirchgemeinde Brugg gehöre damit zu den Pionieren. Heute sei die Wegbegleitung nicht mehr wegzudenken. Seit Anfang dabei ist Stellenleiterin Beatrice Bieri. Zusammen mit Erika Albert, einer langjährigen Wegbegleiterin, blickt sie auf das letzte Jahrzehnt Wegbegleitung im Pastoralraum zurück.

Viel zu tun bei der Wegbegleitung in Brugg

Anderen Menschen aktiv zu helfen und sie auf einem Stück ihres Weges zu begleiten, ist für die beiden Frauen eine Herzensangelegenheit. Dieses Gefühl würden auch die vielen weiteren Freiwilligen teilen, die sich um die Klientinnen und Klienten kümmern. Bieri erklärt:

«Im Durchschnitt engagieren sich 20 Freiwillige. Zu Höchstzeiten waren es auch schon 25.»

Sie musste zwischendurch aufgrund der vielen Arbeit sogar ihr Stellenpensum erhöhen.

Jeder Einsatz sei dabei anders: von administrativer Unterstützung bis hin zu Besuchen und Begleitungen. Laut Albert stellt sich schnell Vertrauen ein: Das gemeinsame Arbeiten bereite beiden Seiten Freude. Albert selbst wurde durch einen Artikel in der AZ auf die Wegbegleitung aufmerksam.

Die unterschiedlichen Arbeiten, inhaltlich sowie auch zwischenmenschlich, machen das Angebot laut Bieri interessant. Während sie hauptsächlich im Hintergrund tätig ist, Termine und Evaluationen organisiert und Gespräche leitet, geht Erika Albert die Arbeit mit den Begleitungen an.

Freiraum führt zu Herausforderungen

Den Klientinnen und Klienten werde viel Freiraum gegeben, um eigene Entscheidungen zu treffen, was ab und an gewisse Schwierigkeiten mit sich bringe. So erzählt Albert von einem Klienten, der die Zusage zu einer Wohnung ablehnte, die er trotz vieler Betreibungen bekommen hatte. Die Wegbegleiterin sagt:

«Es gibt immer wieder mal Situationen, wo ich echt herausgefordert bin und mich selbst hinterfrage.»

Die Wegbegleitung als neutrale Anlaufstelle für Menschen mit diversen Problemen wird es auch in zehn Jahren noch geben, da sind sich Beatrice Bieri und Erika Albert sicher. Nebst dem Pastoralraum Region Brugg-Windisch bietet unter anderem auch die Reformierte Kirche in Windisch Wegbegleitungen an.