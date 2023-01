Brugg-Windisch Pastoralraum hat zwei Leiter: Das ist selten, und so funktioniert es Seit Mitte August zeichnen Priester Joël Eschmann und Gemeindeleiter Carsten Mumbauer für den Pastoralraum Region Brugg-Windisch verantwortlich, in dessen Einzugsgebiet knapp 12'000 Katholikinnen und Katholiken leben. Die beiden Theologen, die auch privat befreundet sind, ziehen Bilanz.

Carsten Mumbauer (links) und Joël Eschmann arbeiten zusammen und sind auch privat befreundet. Alex Spichale

«Das Miteinander ist nicht zu unterschätzen», erklärt Joël Eschmann. Seit dem 15. August leitet der Priester gemeinsam mit dem Gemeindeleiter Carsten Mumbauer den Pastoralraum Region Brugg-Windisch. Dieser umfasst die Pfarreien Windisch und Brugg, zu denen die fünf Kirchenzentren St.Nikolaus Brugg, St.Franziskus Schinznach-Dorf, Brugg-Nord Riniken, St.Marien Windisch und Paulus Birrfeld gehören. In diesem Gebiet leben knapp 12’000 Katholikinnen und Katholiken.

Die zwei Theologen kennen sich von der Arbeit im Pastoralraum Region Bern. Eschmann war dort Vikar und Mumbauer Pfarreiseelsorger. Als die Stelle eines Leiters oder einer Leiterin für den Pastoralraum Region Brugg-Windisch ausgeschrieben wurde, beschlossen sie, sich gemeinsam zu bewerben. Denn ihnen war wichtig, neben der neuen Funktion auch als Seelsorger tätig sein zu können.

Bistum Basel beschloss, einen Versuch zu wagen

Das Prinzip von zwei Leitern für einen Pastoralraum ist momentan noch selten. Aber das Bistum Basel beschloss, mit dem Duo Eschmann und Mumbauer einen Versuch zu wagen.

Zum Pastoralraum Region Brugg-Windisch gehören fünf Kirchenzentren, darunter Paulus Birrfeld. zvg (25. Mai 2018)

Seit dem Stellenantritt ist nun etwas Zeit vergangen. Wie sind die ersten Erfahrungen der beiden? Würden sie sich rückblickend wieder zu zweit bewerben? «Auf alle Fälle», sind sie sich einig.

Es sei gut, ein Gegenüber, einen Sparringspartner zu haben, erklärt Mumbauer. So könne man sich austauschen und müsse grosse Entscheidungen nicht alleine fällen. «Wenn man alleine alles entscheiden muss, dann denkt man vielleicht eines Tages, man macht es perfekt», sagt er und lacht.

Durch den Austausch mit dem Co-Leiter erhalte man direkte Rückmeldung, hinterfrage mehr und bekomme vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Ausserdem könne man so die individuellen Stärken besser einsetzen.

Essenziell sei, dass man sich verstehe, eine ähnliche Führungsphilosophie habe und sich nicht gegeneinander ausspielen lasse, so die Theologen. Der 41-jährige Eschmann erklärt:

«Man muss sich gut koordinieren und absprechen.»

Den beiden ist eine gute Kommunikation und Rücksprache zu halten sehr wichtig. Dafür haben sie sich jeweils extra den Mittwochvormittag reserviert. Aber auch mit den 50 Mitarbeitenden des Pastoralraums wollen sie an einem Strang ziehen.

Nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freunde

Wie Joël Eschmann und Carsten Mumbauer festgestellt haben, braucht es noch etwas Zeit, bis die Leute wissen, wer von den beiden wofür zuständig ist. Denn sie haben die Bereiche aufgeteilt: Eschmann ist für die Diakonie, die Kirchenmusik, die Liturgie und alles, was mit den Sakramenten zu tun hat, verantwortlich. Mumbauer kümmert sich um die Katechese, die Jugendarbeit, die Finanzen und Administration, ausserdem sind ihm die Seelsorgerinnen und Seelsorger unterstellt – mit Joël Eschmann und Carsten Mumbauer sind es sechs an der Zahl. Aber man spreche sowieso grundsätzlich alles miteinander ab, betont das Duo.

Carsten Mumbauer (links) und Joël Eschmann ist ein regelmässiger Austausch und eine gute Kommunikation sehr wichtig. Alex Spichale

Eschmann und Mumbauer verstehen sich nicht nur beruflich gut, sondern sind privat ebenfalls befreundet. Ab und an sei die Arbeit bei privaten Treffen schon Thema, gestehen sie, dies sei aber immer weniger der Fall.

Da man seine Überzeugung und seinen Glauben ja lebe, sei die Abgrenzung zwischen Job und Freizeit in Kirchenberufen generell schwieriger, sagt Eschmann. «Aber wir können durchaus unterscheiden, ob wir ein offizielles Gespräch führen oder beim Biertrinken einen Spruch machen», fügt der Brugger an und schmunzelt. Und dass man viel diskutiere, das sei sowieso eine Theologenkrankheit, ergänzt Mumbauer.

Das Kirchenzentrum St.Marien Windisch ist Sitz der Pfarrei Windisch, der verschiedene Gemeinden angehören. Alex Spichale

Den beiden gefällt es am neuen Ort, wo sie wie gewünscht auch in der Seelsorge tätig sind. «Es macht viel Freude», so Eschmann. Er mag die Vielseitigkeit, die Herausforderungen und den Kontakt mit verschiedenen Leuten. «Die Seelsorge ist eine der schönsten Aufgaben, die man haben kann.»

Mumbauer kann dies nur unterstreichen. Ihn freut auch besonders die lebendige Kirchgemeinde mit vielen Engagierten, die ihn und Joël Eschmann so herzlich willkommen geheissen hat. «Es ist schön, anzukommen», sagt der 34-Jährige, der nun mit Frau und Tochter in Remigen lebt.