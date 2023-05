Brugg-Windisch Kleidertauschbörse, Überraschungsgäste und Spiele lassen die Besucherinnen und Besucher die Kirche neu entdecken Am Freitag, 2. Juni, bieten Institutionen der Region Brugg-Windisch im Rahmen der vierten «Langen Nacht der Kirchen» ein breites Programm. Was Besuchende in den verschiedenen Kirchen erwartet.

Die katholische Seelsorgerin Maria Daetwyler (links), der Pfarrer der evangelisch-methodistischen Kirche Ruedi Stähli und die reformierte Pfarrerin Ursina Bezzola organisieren die «Lange Nacht der Kirchen» in der Region Brugg-Windisch. Bild: zvg

Wie die reformierte Kirche Windisch, die evangelisch-methodistische Kirche Windisch-Brugg und der katholische Pastoralraum Region Brugg-Windisch in einer Medienmitteilung schreiben, werden die drei Kirchen am 2. Juni um 18 Uhr die «Lange Nacht der Kirchen» einläuten. Ein vielfältiges Programm und ein Wettbewerb warten auf die Besuchenden. Im Aargau seien über 60 Kirchgemeinden an der vierten Ausgabe mit dabei.

Die reformierte Kirche Windisch spreche am frühen Abend mit einer Tanz-Vorführung von «Roundabout Kids» und dem Musikerzählstück «Babar und die Orgel» eher ein jüngeres Publikum und Familien an, bevor zum biblischen Gastmahl mit Tischreden von Persönlichkeiten wie Regierungsrat Dieter Egli geladen wird.

Programmpunkte für Gross und Klein

Wenige hundert Meter weiter setzt die evangelisch-methodistische Kirche am Kapellenweg 8 in Windisch mit einer Kleider-Tauschbörse einen modischen Akzent, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. «Wer nichts zum Tauschen hat, findet zum unschlagbaren Preis von einem Franken pro Stück sicher etwas Passendes», so Ruedi Stähli, Pfarrer der Gemeinde in Windisch.

Daneben ist Grillieren und Chillen angesagt und rund um die Kapelle entsteht mit Spielen für Gross und Klein ein kleines Festgelände. Abseits des Trubels erzählen Menschen der Kirchgemeinde in kurzen Videoclips von ihrem Glauben.

Maria Daetwyler, Pfarreiseelsorgerin in Brugg, verrät:

«Besonders freue ich mich auf unsere Sommer-Lounge mit Cocktail-Bar und kleiner Bühne.»

Ausserdem sei sie gespannt auf die kurzen Auftritte der Überraschungsgäste jeweils zur vollen Stunde. Ein Escape-Room zum Thema «Die Rückeroberung der Zeit» verspricht zudem Teamwork und Rätsellösen. In der offenen Kirche nebenan können die Besuchenden ein Licht entzünden oder ein Statement oder einen Wunsch für die Kirche heute und in Zukunft abgeben, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Schlussfeier findet im Amphitheater statt

Die «Lange Nacht der Kirchen» endet um 23.15 Uhr mit einer kurzen gemeinsamen Feier im Amphitheater Windisch. Hier werden auch die Gewinnerinnen oder Gewinner des Wettbewerbs gezogen, die an einem der drei Standorte ihren Wettbewerbstalon mit den richtigen Antworten eingeworfen haben.

Die gute Zusammenarbeit zwischen den drei Kirchen zeige, dass konfessionelle Unterschiede in den Hintergrund rücken. «Es ist heute nicht mehr so wichtig, ob man katholisch, evangelisch oder freikirchlich glaubt», so Mitorganisator Pierre Reift. Entscheidend sei, dass Menschen neu erleben, dass Kirche viel mehr ist als Gottesdienste mit Orgelmusik. (az)