Brugg-Windisch Jubiläumsfeier und Nachhaltigkeit – um diese Themen ging es an der GV des Fördervereins Campussaal Verschiedene Rednerinnen und Redner informierten in Brugg-Windisch über den Campussaal. Sie schauten auf das vergangene Vereinsjahr zurück, aber auch in die Zukunft. Zudem wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt.

Kathrin Kalt, Geschäftsleiterin Campussaal Kultur + Kongresse, spricht über den Trend hin zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche. Bild: Deborah Bläuer

Natürlich im Campussaal in Brugg-Windisch fand am 29. März die Generalversammlung des Fördervereins Campussaal statt. Dieser setzt sich für die breite Abstützung sowie die Anerkennung des Veranstaltungsorts Campussaal Brugg-Windisch ein.

Nach der Begrüssung der knapp 30 Anwesenden und einer Schweigeminute für das verstorbene Vorstandsmitglied Max Zeier, berichtete Präsident Johann Ritzinger vom vergangenen Jahr. Aufgrund der Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen sei 2022 besser als die Vorjahre gewesen.

«Der Förderverein ist eine Erfolgsgeschichte», so Ritzinger. Gegründet wurde er 2008 und 2022 sei bereits das zehnte produktive Betriebsjahr gewesen. Dieses Jubiläum will der Förderverein am 8. und 9. Juli mit der Veranstaltung sound&arts feiern, mit Musik, Magie, Comedy und Akrobatik, moderiert von Michel Gammenthaler.

Anzahl Anlässe fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Anschliessend sprach Vorstandsmitglied Willi Wengi über die Finanzen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem kleinen Verlust von 343 Franken ab. Der Verein verfüge über ein konstantes Vermögen, das zwischen 2019 und 2020 sogar um 6500 Franken gesteigert werden konnte, so Wengi.

Auch Anlässe, die im Jahr 2023 durch den Förderverein finanziell unterstützt werden sollen, wurden an der GV vorgestellt, wie etwa die Tischmesse Brugg Regio.

An der GV im Campussaal erhalten die Teilnehmenden einen Rückblick auf das vergangene Jahr, aber auch einen Ausblick auf das laufende. Bild: Deborah Bläuer

Kathrin Kalt, Geschäftsleiterin von Campussaal Kultur + Kongresse, blickte ebenfalls auf das letzte Jahr zurück. Die Zahl der durchgeführten Anlässe im Campussaal sei fast wieder auf Vor-Corona-Niveau, allerdings mit weniger Teilnehmenden pro Anlass. Gemäss Kalt gibt es 2023 eine grosse Erholung in der Veranstaltungsbranche. Zudem zeige sich ein Trend hin zur Nachhaltigkeit.

Betriebsleiter Alain Campiche freute sich über die hohe Kundenzufriedenheit. Er rechnet damit, dass man heuer den 200’000sten Gast begrüssen kann.

Anschliessend richteten Marco Wächter vonseiten der Campussaal Betriebs AG sowie Armin Baumann, Präsident der KMU Swiss AG, einige Worte an die Anwesenden. Neu in den Vereinsvorstand gewählt wurde einstimmig und mit Applaus Gemeindeschreiber Stefan Wagner von Windisch.