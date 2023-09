Brugg-Windisch Internationaler Roboter-Wettbewerb: Rover-Team der FHNW erringt zweiten Platz Am Wochenende fand die European Rover Challenge in Polen statt. Auch ein Team der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch konnte mit Erfolg teilnehmen.

Insgesamt 22 Studierende arbeiteten die letzten zwei Jahre an ihrem Rover, mit dem sie sich mit Teams aus der ganzen Welt gemessen haben. Bild: zvg

Für die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Brugg-Windisch war es die zweite Qualifikation in Folge: So durfte das FHNW-Rover-Team aus Bachelor-Studierenden der Studiengänge Elektro- und Informationstechnologie, Maschinenbau, Informatik und iCompetence vom 15. bis 17. September erneut am Final der European Rover Challenge (ERC) im polnischen Kielce teilnehmen.

Dabei handelt es sich laut einer Medienmitteilung um einen der grössten Robotik-Wettbewerbe in Europa. Die ERC findet unter dem Patronat der European Space Agency statt.

Die letzten zwei Jahre arbeiteten die insgesamt 22 Studierenden an ihrem Rover, mit dem sie sich anhand verschiedener Aufgaben, also «Tasks», mit Teams aus der ganzen Welt massen. Unterstützt wurden sie von zwei Geologen der ETH Zürich. «Wir freuen uns sehr über den zweiten Platz, es ist Ausdruck der grossen Arbeit, die im ganzen Team geleistet wurde. Dieses Resultat verdanken wir auch unseren Sponsoren und besonders der FHNW für ihr Vertrauen in das Team und die grosse Unterstützung», lässt sich Teamleader Pascal Weber im Schreiben zitieren.

Mit einer Drohne wurden Luftaufnahmen gemacht

Neben dem zweiten Platz wurde das Team auch ausgezeichnet für die beste Leistung im sogenannten «Collection Task». Bei diesem musste der Rover auf dem «Mars Yard» Steine sammeln und analysieren und mit einem Bohrer eine Bodenprobe nehmen. Zusätzlich musste mit einer Drohne eine Luftaufnahme des «Mars Yard» genommen werden.

Neben dem «Collection Task» nahm das Team an verschiedenen weiteren Tasks teil, wie es in der Mitteilung heisst: Im «Navigation Task» habe der Rover vorgegebene Punkte abfahren müssen. Im «Maintenance Task» wiederum galt es für ihn, auf einem Panel verschiedene Wartungsaufgaben durchzuführen, beispielsweise einen Knopf zu drücken oder Spannungen zu messen. (az)