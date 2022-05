Brugg-Windisch IG Oasar: «Das Risiko ist gross, dass am Ende die Region Brugg allen Verkehr aufnehmen muss» Widerstand gegen einen Schwerverkehrskorridor durchs Wasserschloss: Die überparteiliche Interessengemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» erinnert daran, dass der Kanton die Planungen weiter vorantreibt.

Der Protestspaziergang der IG Oasar ist auf breite Unterstützung gestossen vor rund einem Jahr. Ina Wiedenmann (10. April 2021)

Ruhig ist es geworden um das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau und um die Zentrumsentlastung Brugg-Windisch. Mit einer Plakatkampagne will die überparteiliche Interessengemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» nun darauf hinweisen, dass der Kanton die Planungen weiter vorantreibt. Aufgestellt werden die Plakate kommende Woche.

Zur Erinnerung: Das Regionale Gesamtverkehrskonzept gehört zu einer verkehrlichen Gesamtlösung, die etappenweise umgesetzt werden soll. Ziel ist es, das Zentrum Brugg-Windisch vom Durchgangsverkehr zu entlasten und das Untere Aaretal besser an die Autobahn anzubinden. Anfang Mai 2021 sind wichtige Infrastrukturelemente im Richtplan auf die Stufe Festsetzung angehoben worden vom Grossen Rat. Der Kanton hat danach die Vertiefungsarbeiten gestartet.

Im Raum Baden-Wettingen dagegen bleiben die grossen Infrastrukturen im Richtplan auf der Stufe Zwischenergebnis. Mit den betroffenen Gemeinden werden gemeinsam weitere Abklärungen getroffen.

Die Planungen sollen sistiert werden

«Nachdem der Kanton im Raum Baden auf Widerstand gestossen ist, hat er die Prioritäten anders gesetzt: Er treibt den Brugger Ast voran, während die Planungsarbeiten für die Zentrumsentlastung Baden auf Eis liegen», hält die IG Oasar in einer Medienmitteilung fest. Das Risiko sei gross, dass am Ende die Region Brugg allen Verkehr aus dem Unteren Aaretal und aus Süddeutschland aufnehmen müsse. Die IG Oasar führt aus:

«Dagegen wehren wir uns: Wir wollen keinen Transitkorridor für diesen Schwerverkehr durchs Wasserschloss und das Bahnhofgebiet Brugg!»

Oder anders ausgedrückt: Mit der Entkoppelung der Planungen bestehe die Gefahr, dass die Region Brugg-Windisch am Ende alle Lasten tragen müsse.

Die IG Oasar verlangt, dass die Planungen für die Zentrumsentlastung Brugg-Windisch sistiert werden, bis auch für den Raum Baden eine Lösung im Richtplan festgesetzt ist. «Keinen Grund für einen weiteren Aufschub sehen wir hingegen bei den Massnahmen für den Fuss- und den Veloverkehr, den öffentlichen Verkehr und das Mobilitätsmanagement.»

Aus Klimaschutzgründen ein Gebot der Stunde

Die IG Oasar erinnert an den Protestspaziergang im April des vergangenen Jahres. Die breite Unterstützung habe eindrücklich gezeigt, dass die Thematik der Bevölkerung unter den Nägeln brenne:

«Über 300 Personen teilten unsere Sorge über dieses Grossprojekt, dessen Kern eine neue Schnellstrasse für den Transitverkehr ist.»

Die Bedenken ums Wasserschloss seien mehrfach geäussert worden, aber auch die Forderung, die Begleitmassnahmen sofort umzusetzen: beispielsweise den öffentlichen Verkehr auszubauen, verkehrsreduzierende Massnahmen wie etwa autoarme Siedlungen zu fördern und das Velowegnetz auszubauen.

Kommende Woche werden die Plakate aufgehängt. zvg

Das Konzept des autofreien Wohnens kann gemäss IG Oasar am Beispiel des Projekts «Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» umgesetzt werden. «Der Standort direkt am Bahnhof Brugg ist prädestiniert für diese Form von Siedlungsentwicklung.»

Im Unteren Aaretal und im Zurzibiet seien ebenfalls Massnahmen einzuleiten, um ein weiteres Wachstum des motorisierten Individualverkehrs zu verhindern. «Dies ist auch aus Klimaschutzgründen ein Gebot der Stunde.»

Kommunale Velorouten leisten erheblichen Beitrag

Mit der Absicht des Kantons, Veloschnellrouten zu bauen und damit den umweltfreundlichen Verkehr zu fördern, sei es nicht getan, fährt die IG Oasar fort. «Der Veloverkehr harzt an diversen Schnittstellen im Raum Brugg-Windisch. Nun wollen wir Taten sehen: Bekannte Schwachstellen müssen so rasch wie möglich behoben und Netzlücken geschlossen werden.»

Der Kanton habe auch die kommunalen Velorouten in das Gesamtverkehrskonzept aufzunehmen und mitzufinanzieren, «denn sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Probleme, die der motorisierte Strassenverkehr verursacht», fügt die IG Oasar an und fasst zusammen: «Um die Region Brugg-Windisch für die Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft fit zu machen, braucht es keinen Schwerverkehrskorridor durchs Wasserschloss, sondern mutige Schritte in Richtung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Mobilität!»