Brugg-Windisch «Ich flüchte nicht vor dem Katholizismus»: Brugger Sozialarbeiterin nimmt neue Stelle in reformierter Kirche an Iris Bäriswyl steht an einem Wendepunkt. Mit 51 Jahren nimmt sie einen Stellenwechsel vor und verlässt die katholische Kirche Ende März, nach fast zwei Jahrzehnten engagiertem Arbeiten.

Iris Bäriswyl hat den Artikel von 2004 in der «Aargauer Zeitung» über ihren Start im Pastoralraum Brugg-Windisch aufgehoben. Flavia Rüdiger

Im Pastoralraum Brugg-Windisch arbeitet die Sozialarbeiterin und Umweltbeauftragte, Iris Bäriswyl, auf ihren näher rückenden Abschluss hin. Am 1. November 2004 startet die nun 51-Jährige in Brugg ihre Karriere. Jetzt, nach über 17 Jahren unermüdliches Engagement, macht sich die gebürtige Oltnerin bereit für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben:

«Es hört sich gängig an, aber ich will mich neu orientieren und andere Herausforderungen finden.»

Sie habe die Möglichkeit bekommen, sich auf eine neue Stelle zu bewerben. So merkte sie auch, dass es an der Zeit ist zu gehen. «Es ist für mich eine Chance, aber auch für den Pastoralraum, meine bisherige Stelle ihrem ‹Gusto› entsprechend anzupassen und neu zu gestalten», sagt Bäriswyl.

Der berufliche Wendepunkt rückt näher

In der langen Zeit, in der sie als Sozialarbeiterin tätig sei, habe sie einiges erlebt. Sie werde sehr vieles vermissen, sagt die Oltnerin: «Die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die Kirchenmitglieder, die freiwilligen Gruppen wie zum Beispiel das Umweltmanagementsystem Grüner Güggel oder den gemeinnützigen Verein Tischlein deck dich, sie alle habe ich ins Herz geschlossen.»

Die Pastoralraummitarbeiterin Iris Bäriswyl, steht vor einer Wende. zvg

Iris Bäriswyl hat von Grund auf diverse Projekte aufgegleist:

«Ich bin stolz darauf, dass die Gemeinden und der Kanton uns bei verschiedenen Projekten als ernsthafte Player wahrnehmen. So hatten wir viel Bewegungsfreiheit und konnten durch unsere Aktionen grosse Resonanz erzeugen.»

Der kommende Wendepunkt in ihrem Leben löse unter anderem auch grosse Dankbarkeitsgefühle gegenüber der Kirchenpflege und der Gemeindeleitung aus: «Meine Ideen und Vorschläge hörten sich zum Teil äusserst unkonventionell an. Jedoch wurde stets mit offenen Ohren zugehört. Dafür bin ich mehr als dankbar.»

Sie hofft, an ihrem neuen Arbeitsplatz würde dies ähnlich sein, und sagt:

«Ich übernehme die Leitung der Sozialdiakonie der reformierten Kirche in Langenthal.»

Bäriswyl lacht und erklärt: «Nein, ich werde nicht konvertieren. Ich flüchte also nicht vor dem Katholizismus. In der sozialen Diakonie geht es mehr ums Ermöglichen von sozialem Leben. Man ist zuständig für soziale Projekte der Kirche wie zum Beispiel Freiwilligenarbeit oder das Schaffen eines Treffpunkts für Randgruppen. Einer bestimmten Religion zugehörig zu sein, ist für diese Aufgaben nicht relevant.»

Nussknacker als Glücksbringer?

Trotz ihrer grossen Vorfreude habe sie aber auch eine gehörige Portion Respekt. Respekt vor der neuen Arbeit und davor, ein Vernetzungsnetzwerk von null aufzubauen. «Zum Glück habe ich einen 17 Jahre alten Erfahrungsrucksack», merkt Bäriswyl an. Sie werde auch das Gedankengut, Projekte unkonventionell anzupacken und Dinge auszuprobieren, mit in ihren nächsten Job nehmen. Sie ergänzt:

«Wichtig ist es vor allem, keine Angst vor Fehlern zu haben.»

Iris Bäriswyl beim Arbeiten im Dezember 2004 in der katholischen Kirche Brugg. Louis Probst

Für die nächste Sozialarbeiterin oder den nächsten Sozialarbeiter habe sie folgenden Tipp:

«Geht mit offenen Augen und einem offenen Herzen durchs Leben.»

Sie schmunzelt und erinnert sich an ihren eigenen Start zurück: «Als ich ganz neu angefangen habe, wurde mir eine Schale Nüsse und einen Nussknacker geschenkt. Mit den Worten ‹für die besonders harten Nüsse›.» Beim Kennenlernen der Nachfolgerin oder des Nachfolgers werde sie einen Nussknacker übergeben. Vielleicht derselbe, der Iris Bäriswyl Glück gebracht hat?