Brugg-Windisch Gesamtverkehrskonzept: Zwei wichtige Mandate vergeben – die Partizipation erfolgt 2024 Gemäss Kanton werden ab Herbst die fachlichen Grundlagen für die Diskussion über die Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten erarbeitet. Auch zum Velotunnel am Bahnhof Brugg gibt es ein Update.

Das Gebiet Aufeld-Aegerten zwischen Zurzacherstrasse und Auenschutzgebiet in Brugg-Lauffohr wird sich in den kommenden Jahrzehnten stark verändern. Bild: René Schneider

Das Gebiet Aufeld-Aegerten birgt Potenziale. Um diese auszuschöpfen, genehmigte der Einwohnerrat Brugg im Oktober 2022 einen Planungskredit in der Höhe von 370’000 Franken. Im Herbst startet nun die Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für die Diskussion über die künftige Entwicklung des Gebiets zwischen Zurzacherstrasse und Auenschutzgebiet in Brugg-Lauffohr, wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mitteilt.

Parallel dazu laufen die Arbeiten zur Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch weiter. Dabei soll ein Quartier mit 2000 Einwohnenden sowie 3000 Arbeitsplätzen entstehen.

Gemäss BVU erfolgen die Gebietsentwicklungen und Vertiefungsarbeiten im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts (GVK) Raum Brugg-Windisch in enger Abstimmung aufeinander. Am 6. Juni 2023 habe die Behördendelegation, das strategische Führungsgremium des GVK, in ihrer Sitzung die bisherigen, aktuellen und anstehenden Projektarbeiten zur Kenntnis genommen.

Beide Mandate übernehmen Zürcher Unternehmen

Zudem wurden nach den Kreditbeschaffungen bei den Projektpartnern im Jahr 2022 im Frühjahr 2023 für die Vertiefungsarbeiten zwei wichtige Mandate vergeben: für die Gesamtleitung sowie für die Partizipation und Kommunikation. Das Mandat Vertiefung Siedlung, Landschaft und Verkehr erhielten drei Zürcher Unternehmen: Planerteam Basler & Hofmann AG (Verkehr), Van de Wetering Atelier für Städtebau (Siedlung) und Quadra Landschaftsarchitektur (Landschaft).

Das Planerteam habe unter anderem die wichtige Aufgabe, die fachliche Weiterbearbeitung zusammen mit der Gesamtprojektleitung des Kantons, der Stadt Brugg und der Gemeinde Windisch zu bearbeiten. Ausserdem gelte es, die einzelnen Planungsschritte mit den Partnern und den Massnahmen im Bereich Partizipation und Kommunikation zu koordinieren.

Im Herbst 2022 startete die Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch mit der Partizipation. Auf dem Bild von links: Eva Gerber (Projektleitung Partizipation und Kommunikation Kontextplan AG), Heidi Ammon (Gemeindepräsidentin Windisch), Barbara Horlacher (Stadtammann Brugg) und Richard Zickermann (Externer Gesamtleiter Gebietsentwicklung TBF + Partner AG). Bild: Maja Reznicek

Für dieses Mandat wiederum wurde das ebenfalls Zürcher Büro EBP Schweiz AG engagiert. EBP führt gemäss Mitteilung die verschiedenen Partizipationsformate durch und begleitet mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen die Planungsarbeiten. Zudem solle die Kommunikation innerhalb der drei parallel laufenden Projekte sichergestellt und aufeinander abgestimmt werden.

Dass für diesen Auftrag nicht die Kontextplan AG eingesetzt wird, die das Mandat bereits für das Entwicklungsprojekt rund um den Bahnhof übernimmt, ist gemäss Carlo Degelo ein bewusster Entscheid gewesen. Sei dieses Vorhaben stark quartierbezogen, werde nun eine andere Sicht benötigt, so der Leiter Abteilung Verkehr beim BVU.

Partizipation ist bisher nicht gezielt erfolgt

Laut Kantonsmitteilung wird in der laufenden Projektphase des GVK ein besonderes Augenmerk auf die Stärkung der Kommunikation und Partizipation gelegt. Bisher sei diese nicht gezielt erfolgt, erklärt Degelo, im Rahmen der drei sehr grossen Projekte gäbe es unterschiedliche Interessen.

Es brauche aber eine gute Abstimmung sowie eine gemeinsame Betrachtung. In welcher Form die Partizipation erfolgt – ob allenfalls auch mithilfe einer Mobilitätskonferenz wie beim GVK Raum Baden und Umgebung –, steht noch aus.

Als nächster Schritt werden die Vorgehensweise und das Zusammenspiel der fachlichen Arbeit mit der Partizipation/Kommunikation für die bevorstehenden Planungsarbeiten vorbereitet. Im Herbst fliessen diese Abklärungen in den Planungsstart ein. Die Partizipationsphase soll im 2024 erfolgen.

Verpflichtet, Velonetze bis 2042 umzusetzen

Zudem äussert sich das BVU zum Stand des neuen Velotunnels am Bahnhof Brugg. Ein Rückblick: Seit diesem Januar ist das neue Bundesgesetz über Velowege in Kraft. Es verpflichtet die Kantone und Gemeinden, Velonetze für den Alltag und die Freizeit bis 2027 zu planen und bis 2042 umzusetzen.

Die Campuspassage, das sogenannte «Mausloch», soll künftig ausschliesslich dem Fussverkehr dienen. Bild: Michael Hunziker

«Diese Velonetze sollen in geeigneter Dichte realisiert werden und eine gute Qualität bei der Infrastruktur aufweisen», heisst es dazu. Die gesetzliche Vorgabe des Bundes zur Veloplanung stimme mit den Zielen des GVK Raum Brugg-Windisch überein und bestätige somit den bisherigen Kurs der Veloplanung.

Der neue Tunnel soll die Stadt Brugg mit einer «direkten, sicheren und gut ausgebauten Veloquerung» mit Windisch verbinden, als kantonale Veloroute klassiert und als Grundlage in die Testplanung Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch fliessen. Die Machbarkeit der Unterführung zwischen Industriestrasse und Aarauerstrasse wird zurzeit noch überprüft.