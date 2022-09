Brugg-Windisch Fossile Energie durch Elektrizität zu ersetzen, birgt besonders ein Problem – PSI-Bereichsleiter nennt Lösung Am Montagabend fand der gut besuchte Auftakt der Veranstaltungsreihe Podium Interface an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch statt. ETH-Professor Thomas J. Schmidt sprach über das Speichern von Energie.

Beim Strom müssen laut Schmidt Produktion und Konsum immer im Gleichgewicht sein. Gaetan Bally / keystone

Der Termin lag günstig. Man redet vom Strom, den steigenden Preisen und einer drohenden Mangellage im Winter. Da kam der Vortrag von Thomas J. Schmidt, Professor an der ETH Zürich und Forschungsbereichsleiter am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen, am 26. September gerade recht. Er sprach im Rahmen des Podiums Interface der Fachhochschule Nordwestschweiz über «Energiespeicher als Schlüssel für das Energiesystem 2050». Die Aula in Brugg-Windisch war gut gefüllt.

Schmidt rief Grundlegendes in Erinnerung. Energie 2050 – das bedeute den Umbau unserer Energieversorgung. Er verfolgt zwei Ziele: den Ersatz der Atomenergie, wenn die bestehenden Atomkraftwerke (AKW) nicht mehr sicher betrieben werden können; und die Klimastrategie, sodass bis 2050 beim CO 2 -Ausstoss Netto-Null erreicht wird. Die beiden Ziele scheinen nicht immer gut miteinander verträglich zu sein.

In Deutschland, wo man bereits beim Abstellen der AKW ist, greift man bisher am liebsten auf Kohle und Erdgas zur Stromproduktion zurück, wenn es bei den erneuerbaren Energien zu Problemen kommt.

Seit zwei Jahren demontieren Experten das AKW Mühleberg. Peter Klaunzer / keystone

In der Schweiz hat man sich darauf geeinigt, die AKW so lange weiter laufen zu lassen, wie «sie sicher sind». Wobei «sicher» eine Grösse ist, die sich weitgehend auf wirtschaftliche Faktoren zurückführen lässt. Das AKW Mühleberg, das vom Netz ging, war keineswegs «nicht mehr sicher», sondern die nötigen Investitionen in die Sicherheit haben laut Schmidt den Weiterbetrieb unrentabel gemacht.

Das Problem mit dem Flatterstrom

Die Substitution von fossiler Energie durch Elektrizität schlägt sich vor allem mit dem Problem herum, dass beim Strom Produktion und Konsum immer im Gleichgewicht sein müssen, damit die Netze stabil bleiben. Steigt der Verbrauch, müssen neue Quellen hinzugeschaltet werden. Professor Schmidt zeigte anschaulich auf, für welche Zeiträumen welche technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Am interessantesten sei der saisonale Ausgleich. Im Winterhalbjahr – spätestens im März – sind wir auf Stromimporte angewiesen (waren wir schon immer). Da wird selber zu wenig produziert und die Speicher, vor allem die Pumpspeicherseen, sind leer. Als technische Lösung drängen sich sogenannte «Power-to-X»-Technologien auf.

Das Podium Interface ist eine Veranstaltungsreihe der FHNW. Deborah Bläuer

Zu viel produzierter Strom wird in etwas umgewandelt, das sich bei Bedarf wieder in Elektrizität zurückverwandeln lässt. Die gängigste Lösung ist Wasserstoff. Um damit aber eine Mangellage im Winter verhindern zu können, sei man noch lange nicht in der Lage.

Die Folgerung scheint «trivial», sagte Schmidt: «Wir müssen in Speicher investieren.» Dabei kommt es zur Situation, die nur zu bekannt vorkommt. Der Ingenieur/Wissenschafter sagt: «Wir haben eine Lösung.» Der Ökonom sagt:

«Leider viel zu teuer.»

Nur: Was Schmidt nicht so deutlich sagte: «Wir hätten schon lange in neue Speichertechnologien investieren müssen.» Das hat mit Gesellschaft und Politik zu tun.

Warum geht es nicht zügiger vorwärts?

Ist die Energiewende überhaupt praktikabel? Überraschendes Beispiel: Der Flugverkehr lässt sich bis zu 90 Prozent durch synthetisch hergestelltes Kerosin klimaneutral machen. Und Schmidt zeigte weiter auf, in welchen Bereichen wie viel gemacht werden muss. Es sei machbar, wenn man es wirklich will.

Es sind vor allem zwei Argumente, die gesellschaftlich/politisch im Raum stehen: die Kostenproblematik und das sogenannte «Minimal-Argument». Die Kosten der Energiewende liegen nach neuesten Erkenntnissen zwischen 150 und 300 Milliarden Franken. Das macht 5 bis 10 Milliarden im Jahr und entspricht etwa 0,7 bis 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Oder noch konkreter: 1160 Franken pro Einwohner und Jahr.

Thomas J. Schmidt, Forschungsbereichsleiter Energie und Umwelt. Alex Spichale

Die 3.20 Franken am Tag pro Einwohner scheinen machbar, aber:

«Nicht jeder kann sich einen Kaffee zu 5 Franken am Tag leisten.»

Was man oft nicht berücksichtigt: Das Geld verschwindet nicht, sondern wird investiert. Im Land – und es geht nicht ins Ausland, um importiertes Öl oder Gas zu bezahlen.

Das andere Argument ist mental. Man sagt gerne: Was ändert es schon, wenn ich mich anders verhalte? Mein Einfluss ist viel zu gering. Und es lässt sich leicht ausdehnen: Was ändert es schon, wenn wir in der Schweiz unser Energiesystem umstellen? Unser Einfluss ist viel zu klein.

Man sieht schnell, dass das Argument billig ist. Bereitschaft ist unteilbar. Wer das Kleine nicht leisten will, kann nicht erwarten, dass das Grosse geleistet wird.