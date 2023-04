Brugg-Windisch Fachhochschule erreicht mit Imagefilm den zweiten Platz bei internationalem Wettbewerb An den 66. New York Festivals TV & Film Awards wurde das Video «Studieren ist das, was du daraus machst» in der Kategorie Brand Image ausgezeichnet. In rund eineinhalb Minuten zeigt der Kurzfilm der Fachhochschule Nordwestschweiz auf humorvolle Art und Weise die Facetten des Studierens. Dabei ist auch der Standort Brugg-Windisch mehrfach zu sehen.

Der FHNW-Standort Brugg-Windisch kommt im Video mehrfach vor. Bild: Claudia Meier (13. April 2022)

Für ihren Imagefilm erhielt die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) jüngst internationale Anerkennung. An den 66. New York Festivals TV & Film Awards wurde das Video «Studieren ist das, was du daraus machst» in der Kategorie Brand Image mit Silber ausgezeichnet.

Die Bewertung durch eine international besetzte Jury erfolgte im März und April. Am 18. April wurden die Ergebnisse bekannt gegeben. Ebenfalls auf dem zweiten Platz landeten zwei amerikanische Videos. Den Sieg holte sich der Film «Mitie Forte» des britischen Unternehmens Mitie, das im Bereich Facility Management tätig ist.

12 Stunden Dreharbeiten am Standort Brugg-Windisch

Rasant geht es zu und her im Schweizer Video. Darin werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in hoher Geschwindigkeit durch die Welt der FHNW geschickt.

«An der FHNW studieren heisst ...», eröffnet eine Frauenstimme aus dem Off den Imagefilm. Im Anschluss wird der Satz mit verschiedenen Wörtern weitergeführt. Dabei werden die Facetten des Studierens gezeigt, die Anforderungen, wie etwa «ganz viel lernen» und «durchbeissen», sowie die Hochs und Tiefs. Das Ganze geschieht mit einem Augenzwinkern, so wird bei «Lernpartner aussuchen» zum Beispiel ein sich küssendes Pärchen gezeigt und bei «den Wissensdurst stillen» eine feuchtfröhliche Party. «Studieren ist das, was du daraus machst», schliesst die Sprecherin den rund eineinhalbminütigen Streifen.

Die FHNW am Standort Brugg-Windisch ist an verschiedenen Stellen im Film von innen und aussen zu sehen. Wie Sprecher Dominik Lehmann verrät, fanden hier rund 12 Stunden Dreharbeiten statt. Insgesamt waren es an den verschiedenen Standorten der Fachhochschule um die 45.

Rund 45 Stunden Dreharbeiten stecken hinter dem Imagefilm der FHNW, der mit der Auszeichnung an den 66. New York Festivals TV & Film Awards auch internationale Anerkennung erhielt. Video: University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland

Die Zürcher Agentur Seed Audio-Visual Communication AG hatte den Imagefilm im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der FHNW produziert. Sie erhält eine Trophäe für das Erreichen des zweiten Platzes. Das Video existiert in Englisch und auf Deutsch.

Eine Begründung für die Platzierung habe die Jury nicht abgegeben, so Dominik Lehmann. «Aus Sicht der Agentur Seed Audio-Visual Communication AG waren es die sehr moderne Bildgestaltung, das Tempo und die überraschenden inhaltlichen Ideen», fügt er an.