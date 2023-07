Brugg-Windisch Ein Blick in die dunkle Tiefe des Alls: Was die FHNW zur Mission rund um das Weltraumteleskop Euclid beiträgt Anfang Juli startete das Teleskop seine Reise ins Weltall. In Brugg-Windisch fand deshalb eine Launch-Feier statt – inklusive Liveschaltung ins Kennedy Space Center.

Die SpaceX-Rakete bringt das Weltraumteleskop Euclid ins All. Bild: John Raoux

Seit dem 1. Juli ist das Weltraumteleskop Euclid der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) auf dem Weg zum Lagrange-Punkt 2. An diesem Punkt – 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, in entgegengesetzter Richtung von der Sonne – wird es den Blick in die dunkle Tiefe des Alls richten.

Ziel der Mission ist die Kartierung einer grossräumigen Struktur des Universums. Daraus sollen Erkenntnisse über dessen Ausdehnung sowie über die Schwerkraft, die dunkle Energie und die dunkle Materie gewonnen werden.

In die Euclid-Mission eingebunden sind vier Schweizer Hochschulen, darunter die Hochschule für Technik der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) mit ihrem Institut für Data Science. Letztere wird aber nicht mit ins All fliegen: Sie wird sich auf der Erde um die Verarbeitung der riesigen Datenmengen kümmern, die Euclid liefern wird.

Die Schweiz ist heute eine Raumfahrtnation

Für die Hochschule für Technik war der Start der Mission aber allemal Grund, einen Launch-Event am 3. Juli auf die Beine zu stellen. Ein erster Teil, unter anderem mit einem aufblasbaren Planetarium, einem Euclid-Infostand, einem Science Slam und Weltraumliedern, vorgetragen von der Sängerin baboon, wandte sich auch an Schulen und stiess – wie Jürg Christener, der Direktor der Hochschule für Technik der FHNW, feststellte – auf grosses Interesse.

Am Anlass war unter anderem ein Infostand zur Euclid-Mission aufgebaut. Bild: Louis Probst

Ein zweiter Teil, durch den André Csillaghy, der Leiter des Instituts für Data Science führte, war Fachvorträgen gewidmet.

«Unser Anlass ist nicht so bedeutsam wie der Anlass des Starts von Euclid», räumte Christener ein: «Die Bedeutung von Euclid ist enorm, weil es Einblick in die Entstehung des Universums geben wird.» Besonders stolz zeigte er sich als Vertreter der FHNW. «Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Fachhochschule an einem solchen Projekt teilnimmt», so Christener: «Das wurde nur dank breiter Unterstützung möglich.»

«Heute ist die Schweiz eine Raumfahrtnation», betonte Oliver Botta vom Staatssekretariat Bildung, Forschung Innovation. Dabei verwies er auf die Mitgliedschaft der Schweiz bei der ESA, aber auch auf die mehr als 200 Wirtschaftspartner im Bereich Raumfahrt und die 20 Schweizer Hochschulinstitute mit Know-how auf dem Gebiet.

Am Launch-Event gab es eine Liveschaltung in die USA

Projektleiter Martin Melchior sowie Simon Marcin und Stefan Hackstein vom Institut für Data Science stellten den Beitrag der FHNW zur Mission vor. Einerseits geht es um die Verarbeitung von Datenmengen – die Rede ist von Petabyte, wobei ein Petabyte 1000 Terabytes entspricht – andererseits um die wissenschaftliche Auswertung im Bereich Angewandtes Machine Learning.

Der Leiter des Instituts für Data Science an der FHNW, André Csillaghy, führte am Anlass durch die Fachvorträge. Bild: Louis Probst

In beiden Bereichen werden zudem Studienprojekte entstehen. Francesca Lepori von der Universität Zürich referierte darüber, wie mit der Euclid-Mission der dunklen Materie und der dunklen Energie nachgespürt wird.

Bei einer Liveschaltung ins amerikanische Kennedy Space Center unterhielt sich Csillaghy mit Martin Kunz von der Universität Genf über die Eindrücke vom Start der Euclid-Mission. Die Universität Genf hat einen Teil der Kamera des Weltraumteleskops entwickelt. «Das war schon sehr speziell», so Kunz zum Start: «Ich war aber ziemlich weit weg vom Startort der SpaceX-Rakete. Am Fernsehen hat man wahrscheinlich mehr gesehen. Es ist aber wie bei einem Fussballspiel: Die Atmosphäre ist eine ganz andere.»