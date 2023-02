Brugg-Windisch Vom Vertikaltuch bis zum Jodeln: 5000 Besucherinnen und Besucher zieht es an die Kulturnacht An der zweitägigen Veranstaltung wurde im Campussaal Brugg-Windisch eine vielfältige Auswahl an Vorführungen geboten. Es war ein kulturelles Gesamtkunstwerk.

Das Duo Osterzäpfe führte durchs Programm. Ina Wiedenmann

Das Licht ist auf die Bühne des Campussaals gerichtet. Jetzt gilt es. Sie treten hervor und präsentieren sich in Trachten, mit kräftiger Stimme, mit Turngeräten, mit Musikinstrumenten und in schickem Tanzdress und bereiten dem Publikum mit ihren Darbietungen einen abwechslungsreichen Abend.

Gemeindepräsidentin Heidi Ammon. Michael Hunziker

Kultur ist all das, was Menschen erschaffen oder gestalten: Zum dritten Mal haben Brugg und Windisch am 24. und 25. Februar eine Kulturnacht durchgeführt. Am vergangenen Freitag- und Samstagabend standen Vereine, Chöre, Tanzgruppen und Bands auf der Bühne und zeigten, was in ihnen steckt.

Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin von Windisch, war froh darüber, dass nach dreijähriger Pause die Veranstaltung endlich wieder durchgeführt werden konnte und bedankte sich bei allen, die im Hintergrund vieles dafür geleistet haben.

Osterzäpfe waren bestens vorbereitet

Martin Meier und Roland Meier verknüpften als Duo Oschterzäpfe humorvoll die einzelnen Vorführungen mit Text, Musik und Pantomime.

Gymnastisch wurde es mit dem STV Brugg. Ina Wiedenmann

Dafür bereiteten sie sich in der Badi Heumatten mit Beckenbodentraining vor, ernährten sich im Vorfeld vegetarisch mit viel Fleisch an den Knochen und lernten extra Jodeln. Sie waren auf alle Gruppen bestens vorbereitet.

Am Freitagabend startete der Jodlerklub Effingen. Er versetzte die Gäste in eine Bergwelt, in der man gerne die Seele baumeln liess. Die Trachtengruppe Birmenstorf war mit ihren schmucken Badener, Berner, Reusstaler, Luzerner und Nidwaldner Trachten eine einzige Augenweide.

Der Jodlerklub Effingen läutete die Kulturnacht ein. Ina Wiedenmann

Gymnastisch wurde es mit dem STV Brugg. Sie kamen mit Seilen, Reifen, Bällen, Keulen, und Bändern daher und präsentierten sich rhythmisch und elegant auf der Bühne.

Publikumschor wurde immer stimmgewaltiger

Das Publikum sollte aber selbst auch etwas zum Abend beitragen und lernte beim Duo Oschterzäpfe das Lied «Pausenfüller». Zu Beginn waren viele noch etwas zurückhaltend. Im Laufe der Veranstaltung kamen aber immer mehr Menschen in den Campussaal, der «Publikumschor» wurde grösser und somit auch stimmgewaltiger.

30 Minuten lang begeisterte auch die Musikschule Windisch. Ina Wiedenmann

Schliesslich verzauberten noch fünf junge Damen von der Musikschule Windisch die Gäste mit ihren Liedern. Dann wärmten sich die Damen des DTV Windisch für ihre spektakuläre Show an Vertikaltüchern auf und zeigten einmal mehr, was der Mensch alles schaffen kann.

Der DTV Windisch wagte sich ans Vertikaltuch. Ina Wiedenmann

Knapp 5000 Besucherinnen und Besucher kamen an den beiden Abenden zur Kulturnacht. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 750 anwesend, erklärte rückblickend die Geschäftsführerin des Campussaals Kathrin Kalt.