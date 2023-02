Brugg-Windisch Die Kulturnacht ist zurück: Was die Besucherinnen und Besucher alles wissen sollten Nach einer pandemiebedingten Pause wird die Kulturnacht zum dritten Mal nach 2017 und 2019 stattfinden. Am 24. und 25. Februar werden im Campussaal Brugg-Windisch Vereine, Chöre und Tanzgruppen auftreten. Ein Duo begleitet das Programm durch den Abend.

Die Trachtengruppe Eigenamt trat an der letzten Kulturnacht 2019 auf. Bild: Irene Hung-König

Nur noch wenige Wochen, dann findet nach der pandemiebedingten Absage 2021 und zum dritten Mal die Kulturnacht statt im Campussaal in Brugg-Windisch, am 24./25. Februar. Bereits Ende April vergangenen Jahres waren die Anmeldungsplätze ausgebucht. Grund dafür sind die Vereine, welche an der letzten Kulturnacht auftreten sollten und die sich nun erneut anmeldeten. Gegenwärtig sind die Detailvorbereitungen abgeschlossen, die Organisation und das Programm zusammengestellt.

Laut Stefan Wagner, Gemeindeschreiber von Windisch, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm, einmalige Konzerte und verschiedenste Shows. Der Eintritt ist Gratis. Auch der Zugang zum Campussaal ist jederzeit erlaubt. Für ein umfangreiches Angebot an Speisen wie Pouletspiessli oder G'hackets mit Hörnli sorgt der Gasthof Sternen vom Bözberg.

Die Pausen sollen nicht ungenutzt bleiben

Eröffnet wird die Kulturnacht am Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr von Gemeindepräsidentin Heidi Ammon von Windisch und Vizeammann Leo Geissmann von Brugg. Wiederum tritt der Jodlerklub Effingen um 18.30 Uhr wie zuletzt 2019 als Erstes auf der Bühne auf. Rund eine halbe Stunde dauern die verschiedenen Aufführungen.

Moderiert wird der Anlass vom Duo Martin Meier und Roland Meier, auch geläufig unter dem Namen Osterzäpfe. Sie sorgen mit ihren lockeren Auftritten dafür, dass die jeweiligen 15-minütigen Unterbrüche, wofür die Bühnenrequisiten ab- und aufgebaut werden, rasch vorbeigehen.

Der Damenturnverein Windisch wird wie 2019 wieder eine Aufführung auf dem Vertikaltuch zeigen. Bild: Irene Hung-König

Gemäss Programm findet die halbstündige Pause um 21.15 Uhr statt. Anschliessend führt der Damenturnverein Windisch in die zweite Hälfte des Abendprogramms ein. Auftreten werden die Damen dabei mit einem dehnbaren Vertikaltuch, das sie scheinbar federleicht über die Bühne zu schweben mag. Den Abschluss macht die Tanzschule Mova Dance Windisch, bis dann der Campussaal am ersten Tag der Kulturnacht um 23.30 Uhr seine Türen schliesst.

Mova Dance ist an beiden Kulturnächten anwesend

Am zweiten Abend der Kulturnacht begrüssen Ammon und Geissmann die Gäste bereits um 17.45 Uhr. Die Big-Band-Experience stimmt gegen 18 Uhr die ersten Töne an, die durch Trompeten, Klarinetten und Flöten erzeugt werden. Der erwartete Musikstil umfasst ein Repertoire aus den Sparten Pop, Rock, Funk, Latin, Blues und Swing, schreibt die Band auf ihrer Website.

Ebenfalls bietet Mova Dance eine zweite Show. Kurz vor der Pause tritt die Tanzgruppe von 20.15 bis 20.45 Uhr auf. Mit weniger Hüftschwung, dafür mit den Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass erscheinen die 40 Sängerinnen und Sänger von den Vindonissa Singers im Campussaal. Der Chor besteht seit 1972 und deckt seither ein breites Spektrum von Pop bis zur Klassik ab.

Ausserdem wurde im selben Jahr wie der Chor die Aargauer Big Band Exciting Jazz Crew Brugg gegründet. Die 18 Mitglieder am Saxofon, an den Posaunen, Trompeten und Seideninstrumenten werden als letzter Act, um 22.30 Uhr, der Kulturnacht ihr Ende setzen.