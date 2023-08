BRUGG-WINDISCH Campus der Fachhochschule wird zehn Jahre alt – so wird gefeiert Im Herbst 2013 wurde der Gebäudekomplex der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch fertiggestellt. Was erwartet die Studierenden und die Bevölkerung im Oktober an der Jubiläumsfeier?

Am Campus Brugg-Windisch der Fachhochschule Nordwestschweiz studieren, forschen und arbeiten rund 4500 Menschen. Bild: Claudia Meier

Obwohl der Gebäudekomplex der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch erst zehn Jahre besteht, hat er bereits einiges erlebt. Der Bau des Campus startete am 21. März 2011. Gemäss dem Kanton Aargau wurden rund 400 Millionen Franken investiert.

Noch während der Entstehung kam es im April 2013 zu einem Grossbrand auf der Baustelle. Trotzdem wurde der Campus im Herbst des gleichen Jahres in Betrieb genommen. «Unter anderem wegen des Brandes erfolgte der Start der Studiengänge gestaffelt», erklärt FHNW-Sprecher Dominik Lehmann.

Der damalige Bundesrat Johann Schneider-Ammann (in der Mitte) besuchte 2013 die Eröffnung des Campus. Bild: zvg (22.11.2013)

So starteten die Studiengänge der Hochschule für Technik und der Hochschule für Wirtschaft am 16. September 2013 als erste. Am 17. April 2014 folgten schliesslich die Studiengänge der Pädagogischen Hochschule.

Gleich drei Jubiläen dieses Jahr

Die Fachhochschule feiert drei Campus-Jubiläen dieses Jahr: neben Brugg-Windisch auch Olten und Muttenz. In Brugg-Windisch ist ein Anlass in einem «gebührenden», aber bescheidenen Rahmen geplant. Dieser findet gemäss Lehmann am 17. Oktober statt. Zur Feier seien sowohl kantonale Partnerinnen und Partner aus Politik und Wirtschaft als auch die Studierenden und Angestellten der FHNW und weitere Interessierte eingeladen.

Luftaufnahme der Gemeinde Windisch während der Entstehung des Campus. Bild: zvg

«Am Jubiläumsanlass wird auf die erfolgreiche Historie der jeweiligen Standorte zurückgeblickt, die Bedeutung der Campus für die diesbezügliche Standortentwicklung dargestellt sowie ein Ausblick auf wichtige Themenschwerpunkte und Vorhaben der FHNW gegeben», erklärt der Sprecher der Fachhochschule.

Die FHNW wird an diesem Tag von folgenden Personen vertreten: Crispino Bergamaschi (Direktionspräsident), Regula Altmann (Direktorin Hochschule für Wirtschaft) und Jürg Christener (Direktor Hochschule für Technik). Zudem wird der Regierungsrat Alex Hürzeler auftreten. Weitere Anlässe wie beispielsweise ein Tag der offenen Tür sind nicht geplant.